Brandenburg/H

Das wird übel mit dem Stau: Bewohner von Eigener Scholle oder aus Göttin oder Wilhelmsdorf werden früh aufstehen müssen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. An der verkehrsreichsten Kreuzung der Stadt gibt es ab Montag massive Einschränkungen.

„Für die Verlegung einer Trinkwasserleitung ist es notwendig, die rechte stadteinwärtige Fahrspur der Wilhelmsdorfer Straße zwischen Haus Nr. 59 (etwa in Höhe Grüne Aue) und dem Zentrumsring ab dem 13. September bis voraussichtlich 26. November. Der gesamte Verkehr wird über die linke Fahrspur geleitet. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens wird es zu Stauerscheinungen kommen. Es wird um Beachtung gebeten“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der kommunalen Verkehrsbehörde.

Verkehrsführung wurde geändert

Bislang gibt es stadteinwärts zwei Spuren: Die linke führt nach links auf die Otto-Sidow-Straße (Zentrumsring), die rechte ist für alle drei Richtungen frei gegeben. Allerdings auch erst seit vier Jahren, zuvor waren nur Geradeausfahren (in Richtung Jacobstraße) und Rechtsabbiegen (in Richtung Hauptbahnhof) möglich. Dann hatte man auch das Linksabbiegen von der rechten Spur ermöglicht, damit der sich ohnehin stauende Verkehr besser abfließt.

Nun werden sich für zehn Wochen alle Autofahrer eine einzige Spur teilen müssen.

Von André Wirsing