Warum ein 90-Jähriger fit wie ein Turnschuh ist und ein Arzt als Manager arbeitet

Brandenburg/H

Im Hauptberuf ist sie Kinderärztin in Hohenstücken. Bei der jüngsten Impfkampagne im Städtischen Klinikum half Kristina Penkawa und impfte das medizinische Personal. Ursprünglich sollte sie alle sechseinhalb Minuten einen neuen Impfling empfangen, doch das dauerte ihr zu lange.

Kristina Penkawa. Quelle: JACQUELINE STEINER

Also taktete der Geschäftsführungsassistent Lutz Pelchen die „Patienten“ im Fünf-Minuten-Rhythmus. Augenscheinlich dauern beim medizinischen Personal die Aufklärungsgespräche nicht so lange. Die Ärztin hatte aus ihrer Praxis auch extra eine Box mit Piraten-Pflaster mitgebracht, welches alle tapferen Patienten auf die Einstichstelle geklebt bekamen.

Der Urbrandenburger Manfred Linke hält sich auch direkt nach seinem 90. Geburtstag fit. Jeden Tag fährt er zu Hause auf dem Ergometer, läuft mit seiner Frau Brigitte durch den Stadtteil Hohenstücken, spaziert am Silokanal und genießt die Zeit in der Natur. 17 Gäste besuchten ihn jeweils einzeln, um zu gratulieren, damit hat der Ehrenamtler nicht gerechnet. „Ich bin immer für andere Leute da, höre zu und hoffe, dass wir bald alle meinen Geburtstag in einem Restaurant oder Café feiern können“, sagt Manfred Linke. Jungen Brandenburgern rät er, sich fit zu halten und aufs Rauchen zu verzichten.

Wenn alle Stricke reißen würden und niemand die Brandenburger Getriebewerker impfen könnte, läge Hilfe so nah.

Markus Bergmann ist seit Anfang 2021 Geschäftsführer Finanzen, Controlling und IT im Brandenburger ZF-Getriebewerk. Quelle: Thomas Franz

„Ich könnte jederzeit Impfungen vornehmen“, versichert ZF-Geschäftsführer Markus Bergmann (50). Denn von Hause aus ist er Arzt mit Doktortitel und hat Patienten behandelt, ehe er den Sprung in ein anderes Berufsfeld wagte und in der Autoindustrie sanft gelandet ist. Seine Doktorarbeit hat der zuvor auf Onkologie und Immunologie spezialisierte Markus Bergmann am Deutschen Krebsforschungszentrum geschrieben.

Norbert Bartels. Quelle: Silvia Zimmermann

Gutachter sollten sich mit Himmelsrichtungen auskennen. Doch den Marktforschern, die kürzlich in Ziesar ein Strategiepapier für den Einzelhandel vorlegten, passierte ein unverzeihlicher Fehler.

„Die Stadt Ziesar liegt im Osten des Bundeslandes Brandenburg“, heißt es auf der ersten Seite, was Glieneckes Ortsvorsteher Mathias Laube in der Stadtverordnetenversammlung monierte. Mit demonstrativer Gelassenheit meinte Amtsdirektor Norbert Bartels in Anspielung auf den Ludwigsburger Stammsitz der Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung: „Für die sind wir doch alle nur der Osten.“

Von aw, jl, man, bür