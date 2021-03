Warum ein Elektrozaun um Nobelvilla die Gemüter erhitzt

Brandenburg/H

Eine hochherrschaftlich anmutende Villa in Kirchmösers bester Lage – und dann wie eine Viehkoppel mit einem billigen Elektrozaun umfriedet. Doch nicht dieser Gegensatz bringt den engagierten Ortsvorsteher Carsten Eichmüller auf die Palme.

Gefahr für Kinder

Die Isolatoren sind teilweise in die Bäume geschraubt. Quelle: privat

Er sorgt sich um seine Kirchmöseraner. Als er am Wochenende von dem Zaunbau in Kenntnis gesetzt wurde, begann er zu handeln: Er schrieb an die Stadtverwaltung – an die Ordnungs- und an die Umweltbehörde. „Die Seestraße 9 befindet sich im Wohngebiet Kirchmöser-West. Am Grundstück führen ein Bürgersteig und der öffentliche Uferweg vorbei. In diesem Gebiet wohnen auch viele Kinder, die die Gefahr eines Elektrozaunes nicht kennen. Dies kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen für sie haben. Ich bitte Sie den Umstand zu prüfen und mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen. So kann das nicht bleiben.“

Vor-Ort-Termin angeboten

Eichmüller bietet auch einen Vor-Ort-Termin an, bei dem sich die Verwaltungsvertreter selbst ein Bild machen können. An die Umweltbehörde hatte er sich parallel gewendet, weil die Isolatoren der Elektroleitungen teilweise direkt in die umstehenden Bäume geschraubt worden sind.

Prüfen der Gefährdung

Heike Baumann ist Fachgruppenleiterin der Ordnungsbehörde bei der Stadt, sie nimmt das Angebot an. „Grundsätzlich ist es erst mal nicht verboten, sein Grundstück mit einem Elektrozaun zu umfrieden. Wir werden allerdings sehr bald einen Ortstermin ansetzen, um zu sehen, ob von dem Zaun eine Gefahr ausgeht.“

Dutzende Urteile bekannt

Eichmüller reagiert ungeduldig: „Eine kurze Internetrecherche hat ergeben, dass es bereits Dutzende Urteile gegen solche Elektrozäune gibt, vor allem in Wohngegenden, in denen es viele Kinder gibt. Da braucht es keine lange Prüfung, und nicht alle Kinder können die Warnschilder lesen.“

Wenn die Eigentümerin unbedingt eine preiswerte Einzäunung haben wolle, könne sie auch einen Stahlmattenzaun nehmen. Die Suche nach billigen Lösungen stünde aber im Gegensatz zu dem Haus selber.

Bekannt als „Russenvilla“

Um diese Villa in der Seestraße gibt es Streit. Quelle: privat

Das Gebäude Seestraße 9 ist in ganz Kirchmöser unter dem Namen „Russenvilla“ bekannt, weil zu DDR-Zeiten hier die Kommandeure des Panzerreparaturwerks gewohnt haben. Die heutige Besitzerin wohnt im Berliner Norden, die Villa vermietet sie. Darin befinden sich zwei Wohnungen, die kleinere unterm Dach ist vermietet.

2200 Euro Warmmiete

Für die größere Maisonette-Wohnung im Erd- und Obergeschoss sucht sie derzeit einen Mieter über einen Makler aus Brandenburg an der Havel. In dessen Offerte werden 270 Quadratmeter Wohnfläche nebst Balkon, Terrasse, zwei Stellplätzen und unverstelltem Blick auf den Wendsee derzeit für 2200 Euro Warmmiete angeboten. Der billige Zaun ist inklusive.

Von André Wirsing