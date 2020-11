Brandenburg/Havel

Eigentlich sollte Klaus Seewald für die Schule nur eine Woche lang das Wetter beobachten. Am 31. Januar 1968 notiert der damals 15-Jährige mit sorgfältiger Handschrift in eine selbst gezeichnete Wettertabelle: vier bis acht Grad, bewölkt aber trocken bei schwachem Wind aus südwestlicher Richtung. Das karierte Papier ist mit der Zeit leicht vergilbt, dafür sauber abgeheftet und penibel katalogisiert.

„Es war ein überdurchschnittlich warmer Tag für Ende Januar, zumindest für damalige Verhältnisse“, sagt Seewald und blättert in seinen Unterlagen. Auf dem Ordner steht „Wetter 1968-1996“. Mittlerweile füllen die Wetteraufzeichnungen des Rentners sechs Leitz-Ordner und mehrere Gigabyte Speicherplatz auf seinem Rechner. Die Notizen dokumentieren das Wetter der vergangenen 53 Jahre in Brandenburg an der Havel. Was als Hausaufgabe begann, wurde für den 68-Jährigen eine lebenslange Leidenschaft und das vielleicht längste Schulprojekt aller Zeiten.

Meteorologische Messtation im eigenen Garten

„Ich finde das Wetter einfach faszinierend“, sagt Klaus Seewald, „für mich ist jeder Tag, jedes Jahr besonders.“ Seine erste Wetterstation hat Seewald, der nicht weit von hier auf dem Klingenberg aufgewachsen ist, im Garten seines Elternhauses aufgestellt. Der Regenmesser war ein Glas mit angeklebtem Maßband, die Windfahne bestand aus einem Stock und alten Stoffresten.

Heute hat er sich im Garten hinter seinem Haus auf dem Görden eine echte meteorologische Messstation eingerichtet, mit Windmesser, zwei Regenmessern und vier Thermometern, die überall auf dem Grundstück verteilt sind. „Was zählt, ist die Temperatur im Schatten“, erklärt Seewald. Das wichtigste Thermometer hängt deshalb hinter der Schuppenwand, wo die Sonne nicht hinkommt.

52 Jahre Wetteraufzeichnungen: Bis 1997 führte Klaus Seewald die Messtabellen noch mit der Hand. Quelle: Feliks Todtmann

Per Funk senden die Messinstrumente ihre Daten an einen kleinen Wettercomputer in Seewalds Esszimmer. Der zeigt ihm in Echtzeit alle relevanten Informationen rund ums Wetter an: Wie stark und aus welcher Richtung weht der Wind, wie kalt oder warm ist es, wie viel Niederschlag fällt? Dreimal am Tag, morgens, mittags, abends notiert der Rentner die Werte: Temperatur, Niederschlag, Windstärke, Windrichtung und Bewölkung.

Klaus Seewald ist ein Zahlenmensch. Er hat großen Spaß an Tabellen und Statistiken. Vor seiner Rente hat er bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Brandenburg gearbeitet. Er hat Großprojekte wie die Erschließung des Gewerbegebiets Hohenstücken oder die Ansiedlung der Heidelberger Druckmaschinen umgesetzt. Die Wetter zu beobachten, war sein permanenter Begleiter. Dabei wirkt er nicht verbissen oder pedantisch. Es macht ihm einfach Spaß, Tabellen auszufüllen. Klaus Seewald sammelt Wetterdaten wie andere Briefmarken.

Die Vorhersagen vieler Onlinedienste hält Seewald für unseriös

Was ihn hingegen ärgert, sind Online-Wetterdienste, die teils „unseriöse“ Vorhersagen veröffentlichen würden, wie er sagt. Über einen Zeitraum von 16 Tagen etwa. Drei bis maximal fünf Tage bei stabiler Wetterlage, länger könne man keine verlässliche Vorhersage treffen. Der Auffassung sei auch der Deutsche Wetterdienst. „Oft geht es um Klicks und schnelle Aufmerksamkeit, besonders im Internet.“ Auch den Wetterbericht der MAZ hat der Hobby-Meteorologe schon mit seinen eigenen Aufzeichnungen widerlegt.

Die meteorologische Jahresauswertung des Jahres 2015: 1,20 Meter komprimierte Wetterdaten. Quelle: Feliks Todtmann

Seit 1997 führt Klaus Seewald seine Beobachtungen ausschließlich auf dem Computer. Alle älteren Daten hat er von Hand digitalisiert. Damit das meteorologische Mammutwerk nicht verloren gehen, hat der 68-Jährige mehrere Sicherheitskopien erstellt: auf seinem Rechner, einer externen Festplatte, mehreren USB-Sticks und für jedes Jahr auf einer eigenen CD. Zusätzlich druckt er die ausgefüllten Tabellen nach wie vor regelmäßig aus und heftet sie ab. „Wenn die Daten verloren gehen würden, wäre ich schon unglücklich“, sagt er.

„Die Lücke wurmt mich schon manchmal“

Egal ob auf Papier oder digital, in Klaus Seewalds Wetteraufzeichnungen klafft eine Lücke, die ihn bis heute wurmt. Zwischen Juni 1974 und April 1975 finden sich in seinen Unterlagen kaum Einträge zu Wind, Regen und Sonnenschein. Die handschriftlichen Monatstabellen sind da, manchmal sind eine oder zwei Zeilen ausgefüllt, in manchen Monaten gar keine. „Manchmal ärgere ich mich heute noch darüber“, sagt er.

Damals, Seewald war Anfang 20, hatte er gerade seine spätere Ehefrau kennengelernt. Die beiden waren frisch verliebt, haben viel unternommen, sind weggefahren und dann, im Frühjahr 1975, kam die gemeinsame Tochter zur Welt. „Ich hatte einfach andere Sachen im Kopf“, erinnert er sich heute. Als zwei Jahre später ihr zweites Kind geboren wurde, hatte Seewald sein Hobby wieder aufgenommen. Am 19. Juni 1977, dem Geburtstag seines Sohnes, herrschten mittags 24 Grad, der Himmel war stark bewölkt, ab dem Nachmittag fielen im etwa sechs Liter Regen pro Quadratmeter und der Wind wehte mäßig aus Nordwest.

Seewalds Frau und seine Tochter unterstützen ihn bei seinen Wetteraufzeichnungen, wie er sagt. Wenn das Paar im Urlaub ist, notiert seine Tochter für ihren Vater Temperatur, Niederschlag, Wind und Bewölkungsgrad. „Ich hoffe, dass sie es eines Tages weitermacht, wenn ich irgendwann nicht mehr kann oder bin“, sagt Klaus Seewald.

Von Feliks Todtmann