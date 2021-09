Pritzerbe

Horst Kähne (88) ist als unerschrockene Frohnatur bekannt. Wo der Mann auftaucht, verbreitet sich gute Laune. Die Lacher hat der Pritzerber immer auf seiner Seite. Doch einmal in seinem Leben hatte auch Kähne richtig Muffensausen. Und zwar als freiwilliger Feuerwehrmann. „Das war in der Nacht zum 21. August 1968. Russische Panzer rollten in die Tschechei. Wir saßen alle abmarschbereit in den Autos. Ehrlich, ich hatte Angst. Es wusste ja keiner, wie die Sache ausgeht“, erinnert sich Kähne heute. Die Feuerwehrleute wurden damals nicht gerufen. Aber die drohende Kriegsgefahr hat der Pritzerber bis heute nicht vergessen.

Seit 70 Jahren ist Horst Kähne aus Pritzerbe Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Pritzerbe. Dafür gab es eine Ehrenmedaille. Quelle: Frank Bürstenbinder

Erlebt hat Kähne viel in seiner aktiven Zeit als Feuerwehrmann. Immer noch präsent sind für den Senior die spektakulären Blitzeinschläge in bäuerliche Anwesen in Fohrde und Pritzerbe mit hohen Sachschäden und Tierverlusten. Das ist schon eine Weile her. Gerade erst wurde Kähne von Landrat Wolfgang Blasig mit der Ehrenmedaille des Landes Brandenburg für 70 Jahre treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet. Zwar wurde der Geehrte vor 23 Jahren aus dem aktiven Dienst verabschiedet, doch gehört der Brandschutz bis heute zu seinem Leben.

In Klaistow geehrt Bei einer vom Landkreis organisierten Auszeichnungsveranstaltung in Klaistow wurden 66 Kameraden für langjährige Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Aus dem Altkreis Brandenburg sind dabei für 50 Jahre: Norbert Spittka (Lünow), Wolfgang Kanisch (Damsdorf), Gerd Brechlin (Bücknitz), Adolph Holz (Gräben), Martin Bartel (Wenzlow), Werner Kraatz (Wenzlow), Eberhard Nolte (Wenzlow), Harry Lipke (Wusterwitz) und Eckhard Stolper (Wenzlow). Für 60 Jahre: Martin Schwill (Köpernitz), Reinhard Haug (Rottstock), Manfred Gorecki (Brielow) und Udo Eschholz (Golzow). Für 70 Jahre: Horst Kähne (Pritzerbe), Walter Baewert (Dretzen), Oskar Gruß (Hohenlobbese) und Heinz Schönefeld (Groß Kreutz)

„Wenn nachts die Sirene heult, ist er sofort hoch“, berichtet Ehefrau Rosemarie, die die Feuerwehrkarriere ihres Mannes ein Leben lang begleitete. Gemeckert habe sie nie, wenn er wieder zum Einsatz oder zu einem der vielen Wettkämpfe unterwegs war. Doch sei es nicht immer einfach gewesen, berichtet die Feuerwehr-Gattin. Wenn es in der Nacht Alarm gab, konnte die Familie auf gute Nachbarn zählen, die sich um die beiden Kinder kümmerten. Denn Rosemarie Kähne musste morgens um 5 Uhr die Kühe melken. „Ohne die Rückendeckung der Familie ist ein Ehrenamt als Feuerwehrmann schwer möglich. Das hat bei uns immer geklappt“, berichtet Horst Kähne dankbar.

Zum Löschen nach Berlin

Angefangen hat alles mit 18. „Für ganze Jahrgänge war es damals selbstverständlich in die Feuerwehr einzutreten. Wir wollten einfach dazugehören“, erinnert sich der gelernte Landwirt. Vor den älteren Kameraden hatte man Respekt. Sie hatten noch gegen Kriegsende zum Teil dramatische Stunden erlebt. Die Alarmierungen nach Berlin in Bombennächten gehören zu den schlimmen Kapiteln der 1890 gegründeten Brandschutztruppe. Ein Pritzerber bezahlte solch einen Einsatz mit seinem Leben.

Bescheidener Anfang in Pritzerbe

1951 war die Ausstattung der Pritzerber Feuerwehr bescheiden. Das änderte sich erst 1953, als die Stadt einen alten Ford als Löschfahrzeug mit Vorbaupumpe bekam. Kähne war dabei, als zwischen 1960 bis 1964 das Gerätehaus und der Schlauchturm an der Ablage neu errichtet wurde. Er erlebte verdienstvolle Wehrleiter wie unter anderem Paul Freidank, Bruno Baller und Dieter Busse. Aus seiner Altersklasse ist heute neben Kähne nur der ehemalige Mitstreiter Albert Schultze übrig geblieben. „Natürlich pflegen wir noch Kontakt zur jüngeren Generation, die heute die Verantwortung trägt. Aber durch Corona sind viele Gelegenheiten des Meinungsaustauschs weggefallen“, bedauert Kähne, der es vom einfachen Feuerwehrmann bis zum Löschmeister brachte. Seine letzte Uniform vermachte er dem einstigen Ostalgiemuseum auf dem Vielfruchthof in Mötzow. Doch mit dessen Aufgabe ist auch die Bekleidung verloren.

Auch das ist Horst Kähne. Als es in Pritzerbe noch einen Reitverein gab, wagte Kähne als erster und einziger Reiter einen Sprung mit Handpferd. Quelle: Privat

Wer mit Horst Kähne spricht, hat nicht nur einen pensionierten Feuerwehrmann vor sich. Der unverändert vitale Pritzerber war Kirchenältester und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft. Wenn man ihm seine 88 Jahre nicht anmerkt, kann das auch an seinem langjährigen Hobby als Reiter liegen. Unvergessen bleibt die von ihm gewagte Sprungart mit Handpferd. Im Gegensatz zur Feuerwehr gibt es die einst berühmte Pritzerber Reittradition schon lange nicht mehr. Was die jungen Brandschützer heute von den Alten lernen können? Auf diese Frage überlegt Rotwein-Liebhaber Horst Kähne nur kurz: „Ich glaube nicht viel. Außer in puncto Vergnügen.“

Von Frank Bürstenbinder