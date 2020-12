Brandenburg/H

Werner Mattern ist ein treuer MAZ-Leser. Als der 91 Jahre alte Brandenburger am Sonnabend vom Schicksal der Sterntaler-Familie Poenaru mit dem 14 Jahre alten Sohn Darwin im Wachkoma las, erschütterte es sein Herz. „Es hat mich sehr mitgenommen. Wir haben auch unseren Jungen im Alter von 17 Jahren durch einen Unfall verloren, das sagt alles“, erzählt der allein lebende Mann. Er weint bei seinem Besuch in der MAZ-Redaktion, als er sein Schicksal erzählt.

Das Zeigen von Mitgefühl

Er kann kaum noch ohne Stock laufen, fährt aber sicher auf seinem Fahrrad. So radelt er stracks zu seinem Geldinstitut, hebt 1000 Euro ab, kommt in die Redaktion, um das Geld für Poenarus zu übergeben. Es soll nur für die Familie sein. „Sie soll ein gutes Fest erleben. Und sie sollen sehen, dass es noch Mitgefühl in unserer Gesellschaft gibt.“

Direktspende bleibt Ausnahme

Es ist eine ungewöhnlich Vorgehensweise, ausnahmsweise hat die Redaktion das so akzeptiert, weil alle Geldspenden zusammen auf einem DRK-Konto gesammelt werden. In diesem einen Falle haben wir eine andere Verabredung getroffen: Von dem Geld wird eingekauft, was Familie Poenaru benötigt. Sollte etwas übrigbleiben, bekommt Werner Mattern den Betrag in einem Umschlag, den er in der Weihnachtszeit selbst der Familie übergeben kann.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihren Beitrag zur Sterntaleraktion leisten möchten, nutzen Sie bitte das MAZ-Sterntaler-Spendenkonto mit der IBAN DE77 1606 2073 0100 0707 00.

Von André Wirsing