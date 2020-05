Warum ein Spielhallenbetreiber nicht öffnen darf

Brandenburg/H

Es ist ein wenig gespenstisch: Alles ist auf Gäste in Coronazeiten vorbereitet –Plexiglasscheiben, die das Personal schützen, überall Desinfektionsmittel, Verhaltensregeln auf Schildern, Handschuhe für die Mitarbeiter, Mund-Nase-Masken für die Gäste, die Spielautomaten stehen mindestens auf zwei Metern Abstand.

Warnung an Einbrecher

Ein dezenter Hinweis an der Spielhalle "Zum Stahlwerker". Quelle: Rüdiger Böhme

Anzeige

Dennoch darf Inhaber Bernd Oriwol seine Spielhalle „Zum Stahlwerker“ nicht öffnen, aufgrund der Eindämmungsverordnung der Landesregierung. Die Automaten sind gerade ausgeschaltet, sie stehen aufgeklappt verloren im Raum, damit Langfinger gar nicht erst auf die Idee kommen, da sei noch etwas zu holen. Ein selbstgemaltes Schild warnt sie zudem vor Einbruchsversuchen.

Weitere MAZ+ Artikel

Kein Grund zum Schließen

Dass seine im selben Gebäude auf dem SWB-Areal benachbarten Raucher kneipe zu ist, kann der Gastronom nachvollziehen. Aber nicht beim Automatencasino. „Normalerweise hätten wir das nie schließen müssen, weil wir jede noch so kleine Vorschrift einhalten können“, zürnt Oriwol.

Niemals voll belegt

Zur Galerie Die Geldkassetten der Spielautomaten sind gelehrt, die Geräte stehen aufgeklappt und verwaist. Weil Spielhallen derzeit nicht geöffnet sein dürfen, hat Bernd Oriwol alles auf Standby gestellt.

Auch wenn die Abstände eingehalten und die Spielautomaten regelmäßig gereinigt werden, darf die Spielhalle "Zum Stahlwerker" nicht öffnen. Quelle: Rüdiger Böhme

Seit ein paar Jahren darf er ohnehin nur noch eine Konzession haben, die zweite Halle im Haus hat er deswegen schon lange stillgelegt. Die Zahl der Geldspielgeräte ist auf zwölf limitiert. An reiner Spielfläche je Spieler muss er zwölf Quadratmeter vorweisen – es gibt viel mehr als die theoretisch erforderlichen 144 Quadratmeter. Ohnehin sind in guten Zeiten auch nie mehr als sieben Geräte belegt.

Erfahrung seit mehr als 20 Jahren

„Wir achten darauf, dass sich die Leute nicht zum Spaß hier aufhalten, mit Kameras haben wir auch das ganze Umfeld im Blick. Ich habe mehr als 20 Jahre Erfahrung in diesem Geschäft, wir haben auch schon vor Corona jeden Automaten abgewischt, sobald ein Spieler diesen verlassen hat.“

Zocker sind im Internet

Während er zusperren muss, werde ganz ohne Regeln munter auf den verschiedenen Plattformen im Internet gezockt, weitgehend ohne Alterskontrolle und ohne, dass jemand den Spieler nach einem Dauermatch mal fragt, ob es nicht langsam genug für heute sei.

Bernd Oriwol flüchtet sich auch in Sarkasmus: „Rechtlich gleichgestellt sind Spielhallen mittlerweile mit Bordellen. Dabei passen wir schon auf, dass unsere Spieler nicht am Automaten übereinander herfallen.“

Briefe ans Rathaus

An Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und an Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat er sich schon gewendet – ohne Erfolg. „Es hat nie jemand mit uns geredet, es wurde nicht gefragt oder kontrolliert, inwieweit wir die Vorgaben einhalten können. Es wurde gleichlautend nur mitgeteilt, dass die nächste Entscheidung wohl am 5. Juni anstehe.“

Seine Mitarbeiter hat Oriwol zwar in Kurzarbeit geschickt, das Kurzarbeitergeld aber für jeden um 500 Euro aufgestockt aus eigener Tasche. Dass dies auch nach einer Öffnung nicht ausgeglichen werden kann, ist ihm klar. Aber er will eine Perspektive.

Kein Ermessensspielraum

„Ja, Bernd Oriwol hat sich zweimal bei mir gemeldet“, sagt Rathauschef Scheller, „ich habe aber keine Möglichkeit, seine Spielstätte freizugeben. Also habe ich ihm geraten, sich an den Verordnungsgeber Land zu wenden.“ Mehr als auf die Rechtslage hinweisen könne er auch nicht, sagt Scheller. „Unser Ermessensspielraum beschränkt sich auf die Höhe der Bußgelder bei Verstößen.“

Er könne aber nachvollziehen, dass trotz Einhalten aller Regeln auch Spielhallen geschlossen bleiben. „Schließlich lösen sie zusätzliche Mobilität bei den Spielern aus, die ja nun gerade nicht gewünscht ist.“

Von André Wirsing