Warum eine Einzelhändlerin optimistisch bleiben will

Antje Talarek bleibt optimistisch: „Die Eröffnungswoche und der große Zuspruch der Brandenburger Kunden machen mir Mut. Es war ein Superstart.“ Es klingt nicht nach dem Pfeifen im Walde, die Einzelhändlerin freut sich auf ihr eigenes Geschäft, nachdem sie viele Jahre für andere gearbeitet hat.

Gerade eine Woche geöffnet

Dabei musste sie nach der ersten Woche ihren Laden „Vom Fass“ in der Hauptstraße 30 schon wieder schließen. „Wir haben am 16. März eröffnet, bis vorigen Donnerstag lief es super, am Freitag waren die Menschen schon vorsichtiger.“ Seit Montag ist das Geschäft wie viele andere zu.

Das neue Geschäft von Antje Talarek hat Essige, Öle, Säfte, Edelbrände, Grappa, Whisky, Rum und Cognac im Angebot. Hier einige Impressionen aus dem Laden, der vorerst wie viele andere geschlossen hat.

Geschäftsidee aus der Weinflasche

Auf die Geschäftsidee ist sie gekommen als ihr Freunde einmal ein Geschenk gemacht haben, eine exklusiv gestaltete Weinflasche mit ihrem Namen zum runden Geburtstag. Ein paar Jahre reifte der Entschluss, „am Ende war ich im alten Job so unzufrieden, dass ich meine Bewerbung losgeschickt habe“. In dem Schreiben an das Franchise-Unternehmen „Vom Fass“ hatte sie gleich reingeschrieben, dass sie einen Laden in Brandenburg an der Havel eröffnen wolle. „Ich wollte nicht nach Potsdam oder Berlin, das wäre mir von meinem Wohnort Kloster Lehnin auch zu mühselig. Meine Tochter geht hier zur Schule, das passt.“

Ab 100 Milliliter wird verkauft

Knoblauch-, Rosmarin- und Trüffelöl stehen in den Regalen neben Weinbergpfirsich-, Irish-Malt- oder Rosenlikör, es gibt Essige, Säfte, Whisky, Rum, Cognac und noch mehr. Eben alles, was sich in Fass und Glasballon lagern und daraus abfüllen lässt. Verkauft wird in Abfüllungen ab 100 Milliliter. Man kann also auch erstmal probieren, bevor man größere Mengen kauft.

„Ich bestelle über unsere Zentrale aus einem großen Sortiment. Dort wird Wert auf gesunde Ernährung gelegt, die Essige bestehen aus reinen vergorenen Fruchtsäften und sind wie die Liköre dort selbst hergestellt. Auch Lein und Hanf werden dort in der Nähe am Bodensee angebaut.“ Da ihr Laden, in dem vorher die Bäckerei Schugardt eine Filiale hatte, zwar groß, aber nicht riesig ist, hat sie derzeit nur einen Ausschnitt des Sortiments im Angebot.

Sortiment wird angepasst

Vorige Woche hat eine Kundin nach Hanfsamenöl gefragt, den Wunsch konnte Antje Talarek noch nicht erfüllen. Aber die Kundin hätte auch Lein-, Argan- oder Schwarzkümmelöl mitnehmen können, die gelten auch als gesund.

„Ich kenne die Brandenburger noch nicht und sie mich nicht. Wir schauen uns an, wo der Bedarf da ist und passen unser Sortiment schrittweise daran an.“ Auch sei perspektivisch ein Lieferservice in Planung, das richte sich aber ebenfalls nach dem Bedarf.

Vorfreude auf Wiedereröffnung

Antje Talarek hat sich auf die neue Situation eingestellt, nimmt sie klaglos hin. Ihre Produkte halten meist noch viele Monate, andere werden sogar besser, wenn sie älter sind. Deswegen freut sich die Einzelhändlerin auf eine Wiedereröffnung. „Ich kann mit meinem Geschäft auch einen Beitrag zum Beleben der Hauptstraße leisten.“

Von André Wirsing