Warum eine Packstation im Rathaus ideal ist

Brandenburg/H

Die Kommune will auf verschiedenen Wegen den innerstädtischen Verkehr klimafreundlicher gestalten. Neben Projekten zur Ladeinfrastruktur, zum öffentlichen Verwaltungs-Fuhrpark oder zum Stadtradeln ist auch der Lieferverkehr – speziell beim Onlinehandel – Teil des städtischen Klimaschutzberichtes, der jüngst von Projektchef Thomas Lenz vorgestellt worden ist.

Nur jedes zweite Paket im ersten Versuch

„Im Lieferverkehr stehen den Kurier-, Express- und Paketdiensten aktuell nach deren Bekunden noch keine Elektrofahrzeuge in erforderlicher Größe zur Verfügung. Eine wesentliche Erkenntnis ist aber auch, dass die Hälfte aller Sendungen nicht beim ersten Zustellversuch ausgeliefert wird“, sagt Lenz.

Packstationen wären Entlastung

Eine maßgebliche Reduzierung des Lieferverkehrs sei daher mit einer ganz anderen Maßnahme erreichbar, nämlich mit anbieterunabhängigen Paketstationen an größeren Wohnanlagen oder bei größeren Arbeitgebern, um die Zahl der Zustellungen „beim ersten Versuch“ deutlich zu erhöhen.

„Warum auch nicht in der Stadtverwaltung, in der immerhin 1000 Menschen arbeiten?“ Lenz will auch mit den großen Vermietern Möglichkeiten für solche Packstation-Standorte prüfen.

Mikro-Depots werden geprüft

Es gebe auch andere Überlegungen: „Mit einem Paket-Dienstleister werden Möglichkeiten zur Einführung von Radlogistik in Verbindung mit einem oder mehreren Mikro-Depots in der Stadt erörtert und Standorte geprüft.“ Das bedeutet, alle Sendungen kommen ins Depot und werden von dort mit Lastenrädern oder Elektromobilen auf der „letzten Meile“ verteilt.

Gegen eine solche Lösung spreche aber, dass wegen des geringen Zustell-Erfolges viele Pakete mehrfach mit Lastenrädern unterwegs seien. Das werde unwirtschaftlich, weil nicht genügend Pakete transportiert werden können.

Von André Wirsing