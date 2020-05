Warum es beim Klinikums-Kraftwerk hakt

Brandenburg/H

Noch nicht einmal in Betrieb und schon kaputt. Das Blockheizkraftwerk, das im Blackout-Fall eines flächendeckenden Stromausfalls das Klinikum mit Energie versorgen soll, erlebt nun selbst einen Blackout.

Verzögerung um Monate?

Eigentlich sollte die Kraftmaschine Anfang Mai die Arbeit aufnehmen, doch nun dauert es wohl noch Wochen und Monate, bis die Anlage startet. Dabei hatte es ganz gut angefangen: Im Frühjahr vorigen Jahres ist sie bestellt worden, die Lieferzeit von neun Monaten war einkalkuliert. In dieser Zeit wurde das sieben Meter hohe Haus zwischen Haus 3 mit Rettungsstelle sowie OP-Trakt und dem Gebäude der OGD-Strahlenklinik errichtet. In diesem Februar wurde der 25 Meter hohe und fünf Tonnen schwere Edelstahl-Schornstein geliefert und montiert, im April das Gas-Aggregat der österreichischen Firma Jenbacher aufgestellt.

Anzeige

Anschluss an die Mediennetze

Gunter Haase, Geschäftsführer der StWB Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere MAZ+ Artikel

Dieses musste an die Fernwärme des Klinikums, ans Gas- und ans Stromnetz angeschlossen werden. „In diesem Zusammenhang müssen viele Rohrleitungen verlegt werden, die teilweise von der Stadtwerke-Tochter BISB und teilweise von einem Subunternehmer der Firma Jenbacher geschweißt wurden“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase. Grob gesagt, außerhalb vom BHKW war BISB unterwegs, innerhalb des Hauses die Fremdfirma. Die Schweißnähte werden stichprobenartig überprüft, um sicherzustellen, dass die fachgerecht hergestellt wurden.

Jede zweite Naht fehlerhaft

„Die Firma BISB hat das Prüfen ihrer Rohrleitungen mit Bravour bestanden, keine der kontrollierten Schweißnähte wies Fehler auf“, sagt Haase stolz. Leider sei das bei der Firma Jenbacher und dem Subunternehmen nicht der Fall gewesen: In der ersten Stichprobe sind die Hälfte aller Nähte durchgefallen. Danach haben die Stadtwerke den Tüv beauftragt, eine weitere unabhängige Prüfung anzustellen. „Auch hier war das Ergebnis das gleiche, sodass Stadtwerke und Klinikum zusammen jetzt die Firma Jenbacher aufgefordert haben, eine vollständige Prüfung aller Schweißnähte durchzuführen und die Mängel abzustellen.

Chance zum Nachbessern

Bevor man sich rechtlich auseinandersetze und prozessiere, müsse man dem Auftragnehmer die Chance zum Nachbessern geben. Jenbacher sei eine international renommierte Firma, ihr müsse daran gelegen sein, ihren Ruf nicht durch solch nachlässige Arbeit zu ramponieren. Gegenwärtig werde in Österreich geprüft, wie man der Forderung nachkommen könne. „Wir erwarten in der nächsten Woche eine entsprechende Konzeption, sodass die Inbetriebnahme schnellstmöglich durchgeführt werden kann“, hofft Haase.

Gemeinsame Energie-Kooperation

Das Vorhaben sollte sich für beide Unternehmen lohnen: Die Stadtwerke übernehmen die Investitionen von etwa zwei Millionen Euro. Das Klinikum spart durch das direkte Einspeisen in Größenordnungen Netzentgelte und Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG, gibt von diesem Betrag einen Teil an die Stadtwerke ab, so dass nach zehn Jahren die Anlage refinanziert sein dürfte. Vereinbart wurde eine so genannte energetische Kooperation, die eine kostengünstige, effiziente und sogar energiesparende Versorgung für das Krankenhaus sichert.

Eigentlich wollte das Klinikum in diesem Jahr ihre Energiekosten bereits um etwa 200.000 Euro senken. Ob dies gelingt, steht nun in den Sternen.

Hoher Energieverbrauch

Das Klinikum verbraucht viel Energie: In der Spitze sind es mehr als 1,6 Megawatt, der Jahresverbrauch liegt bei 8223 Megawattstunden alleine an Elektroenergie. Zudem werden aus dem Fernwärmenetz bis zu 2,7 Megawatt an thermischer Leistung abgerufen.

Das BHKW soll die zweite gesicherte Einspeise-Quelle bei der Mittelspannungsversorgung von jeweils 15.000 Volt sein neben der 2018 errichteten Trafostation auf der Bettenhaus-Seite des Klinikums.

Von André Wirsing