Neues Rewe-Center ist offen

Brandenburg/H

Eine kleine und feine Eröffnung in Zeiten, in denen Vorsicht oberstes Gebot ist: Das Rewe-Center an der Neuendorfer Straße ist am Dienstagnachmittag eröffnet worden. Und allen Beteiligten war trotz Hygiene- und Abstandsregeln Erleichterung anzumerken, dass es nun endlich gelungen ist, an der Stelle der einstigen Industriebrache Stärkefabrik einen modernen Einkaufstempel in einmalig verkehrsgünstiger Lage direkt am Zentrumsring zu eröffnen.

13 Jahre Marathon

Wohl kein ähnliches Bauprojekt hat einen 13 Jahre währenden Marathon durch die Wirren von Kommunalpolitik, Verwaltung und Einzelhandelslandschaft hinter sich.

Zur Galerie Es ist schon ein skurriles Bild: Lächeln und Glückwünsche hinter Masken – doch es geht gerade nicht anders. Hier nun Bild-Impressionen vom ersten Tag im neuen Rewe-Center.

Rückblende: Im Sommer 2007 läuft der damals noch bei der Edeka-Genossenschaft angestellte Expansionsbeauftragte Lutz Bottin los, um die Havelstadt Brandenburg für den Einzelhandelsriesen zu erschließen. Edeka war damals mit zwei relativ kleinen Märkten an der Werner Seelenbinder-Straße und am Mozartplatz ziemlich unterrepräsentiert.

8000 Quadratmeter im Gespräch

Bottin gelingt es, die damaligen Fraktionsvorsitzenden Norbert Langerwisch ( SPD) und Alfredo Förster von der Idee eines Edeka-Centers zu überzeugen. Sie tragen das Projekt Anfang 2008 in die Kommunalpolitik. Die Rede ist von einem E-Center mit 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche, Fachmärkten mit 2000 Quadratmetern, Spielhallen sowie 13 Doppelhäusern am Havelufer.

Dreimal beanstandet Tiemann

Es folgen Streit und Zwist – die Befürworter wollen die hässliche Brache verschwinden und einen attraktiven Einkaufsstandort entstehen lassen. Die Gegner fürchten angeblich um den Einzelhandel in der Innenstadt. Im Januar 2009 gibt es den ersten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, das beanstandet Anfang 2010 Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann ( CDU) erstmals, und bekommt im April vom Innenministerium Recht.

Zahlen & Fakten 3200 Quadratmeter Verkaufsfläche hat das neue Rewe-Center. 70 Mitarbeiter kümmern sich um die Kunden. 270 Parkplätze stehen zur Verfügung, 75 Bäume wurden gepflanzt, es entstanden ein Kinderspielplatz sowie eine 1200-Quadratmeter-Wildblumenwiese. Geöffnet ist von Montag bis Sonnabend von 7 bis 21.30 Uhr. Die „ungerade“ Schließzeit ist dem benachbarten Wohngebiet geschuldet: Um 22 Uhr soll Ruhe und der letzte Kunde weggefahren sein. Besonderheiten des Centers sind Abholstation, DHL-Station und Backshop Thonke. Integriert im Markt ist auch ein Sushi-Shop.

Isarkies als Investor

Das Ganze wiederholt sich im September 2011 und im Dezember 2014. Innerhalb weniger Tage hat Tiemann ihre Verwaltung eine 195 Seiten starke Verhinderungsschrift erstellen lassen. Immer obsiegt die Rathauschefin. Zwischenzeitlich hat die als Investor auftretende Firma Isarkies aus Wörth im Jahr 2013 das vier Hektar große Areal von Unilever erworben.

Drohung von Rewe-Investor

Ende Mai 2011 eröffnet auch der Rewe-Supermarkt am anderen Ende der Neuendorfer Straße in der alten Kammgarnspinnerei. Betreiberin ist Karen Laute. Der Investor Josef Saller droht damals schon, dass er kein E-Center faktisch in der Nachbarschaft dulden werde.

Am Dienstag eröffnete das neue REWE-Center in der Neuendorfer Straße, gleich am Zentrumsring, seine Pforten. Quelle: Rüdiger Böhme

2014 wird noch ein neues Einzelhandelskonzept aus dem Boden gestampft, unsinnigerweise bleibt das Stärkefabrik-Areal und das Center-Vorhaben komplett ausgeklammert.

Das Blatt wendet sich

Im Buga-Jahr 2015 kurz nach der Schau wendet sich allmählich das Blatt. Die Oberbürgermeisterin will offensichtlich Mehrheiten für ihr Hotelprojekt auf dem Packhof. Der Deal wird nie öffentlich als solcher bezeichnet, aber es sollte wohl Mehrheiten für beide Projekte geben.

Kompromiss im Jahr 2016

Ab Anfang 2016 wird nach einem Kompromiss gesucht: Keine Fachmärkte mehr, das Center wird auf maximal 3300 Quadratmeter Verkaufsfläche geschrumpft. Dafür sollen bis zu 150 Wohnungen daneben entstehen dürfen. Im September 2016 wird der Bebauungsplan mit großer Mehrheit durchgewinkt.

Im August 2017 überrascht Isarkies mit der Nachricht, es gebe kein Edeka-Center, die Verhandlungen seien abgebrochen. Kurz zuvor hatte Saller wiederum verlauten lassen, man werde alle juristischen Schritte dagegen unternehmen.

Ein Jahr lang Abriss

Im September 2017 wird öffentlichkeitswirksam der 45 Meter hohe Stärkefabrik-Schornstein gesprengt, dann beginnt der Abriss. Der dauert ein ganzes Jahr statt der versprochenen drei Monate.

2018 verkauft Isarkies die Brache: eine Hälfte an Rewe, die andere an den Projektentwickler Stephan Skalda, der wiederum sein Grundstück Anfang 2019 an die Semmelhaack-Gruppe veräußert, die derzeit 124 Wohnungen errichtet.

Richtfest im Oktober

Am 30. Oktober wurde nun Richtfest für das Rewe-Center gefeiert, Betreiberin ist Karen Laute, die nun zwei Rewe-Einrichtungen betreibt und verspricht, auch den kleineren Markt zu erhalten.

Späte Erkenntnisse

Nun also die Neueröffnung für die Zwölf-Millionen-Investition. Mit dabei auch die Protagonisten der vergangenen Jahre: Langerwisch, der die SPD längst verlassen hat, die Bundestagsabgeordnete Tiemann, die das Center nun toll findet, Bottin, der seit zehn Jahren nicht mehr bei Edeka ist, sondern für verschiedene Handelsketten Projekte vorantreibt. Alle sind sie vereint in Jubel und Zufriedenheit. „Das alles hätten wir schon ein paar Jahre früher haben können“, sinniert Langerwisch am Ende.

Und der aktuelle Rathauschef Steffen Scheller ( CDU) weist darauf hin, dass sich zwischenzeitlich drei verschiedene Stadtverordnetenversammlungen mit dem Thema herumgeschlagen haben.

Von André Wirsing