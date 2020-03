Zentrale Hilfebörse für alte und kranke Menschen soll kommen

Brandenburg/H

Es ist wohl eine notwendige Einrichtung, die sehr schnell wohl gebraucht wird: Ab Donnerstagmorgen startet eine zentrale Hilfebörse für ältere und kranke Menschen. Es ist eine Kombination aus Internetseite und Telefon-Hotline.

Viele Ältere rufen bei Stadt an

„Der Bedarf ist da. Beim Servicetelefon der Stadtverwaltung melden sich mehr ältere Menschen, die Rat und Hilfe suchen, als Eltern, die ihre Kinder in der Kita-Notbetreuung unterbringen wollen“, sagt der Beigeordnete Michael Brandt ( CDU). Das Servicetelefon sei allerdings nur für Angelegenheiten, welche die Stadtverwaltung betreffen, zuständig. Das müsse man von privater Hilfe trennen. Einen solchen Service kann keine Verwaltung anbieten, sagt ebenfalls Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). Das Rathaus müsse sicherstellen, dass es sicher weiter arbeiten kann. „Ich bin deshalb froh, dass nun andere das Organisieren von Hilfe übernehmen.“

DRK-Kreisvorstand Andreas Griebel Quelle: Rüdiger Böhme

Da kam nämlich das Angebot von DRK-Kreisvorstand Andreas Griebel gerade recht. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Thomas Krüger hatte er die Idee entwickelt, Hilfe zu organisieren. „Diese ist gedacht für Menschen, die alt und alleine sind und nicht in direkter Nachbarschaft Hilfe finden. Wir werden aber nicht selbst Einkaufsservice anbieten, sondern lediglich vermitteln“, sagt Griebel.

Team in der Grünen Aue

So sieht die neue Webseite aus. Quelle: STG

Starten will er mit einem eigenen DRK-Team in einem Raum auf dem DRK-Gelände in der Grünen Aue. Personal ist da, weil derzeit beispielsweise ein Teil des Fahrdienstes nicht benötigt wird, weil Fahrten ausgesetzt sind. Sollte es Freiwillige geben, seien diese willkommen. „Wir wollen das Team aber relativ klein halten wegen der Ansteckungsgefahr.“

Erfahrungen von der Buga

Genutzt werden die Erfahrungen des Servicetelefones zur Bundesgartenschau vor knapp fünf Jahren. Auch dies war eine Kombi aus Internetseite und Hotline. Die Seite von damals wurde reaktiviert und umgebaut. Sie ist ab Donnerstag, 8 Uhr, zu erreichen unter der Adresse www.team-brandenburg-an-der-havel.de. Die zentrale Telefonnummer lautet 03381 / 630 660. Hier laufen alle eingehenden Anrufe auf.

Darauf können sich Anbieter von ehrenamtlichen Dienstleistungen wie auch die Hilfesuchenden melden. Integriert werden sollen beispielsweise die Angebote der Wohnungsunternehmen Wobra und WBG. Die Vordrucke für Fluraushänge zu Hilfe-Offerten können auch von der zentralen Seite heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Datenschutz ist großes Thema

STG-Chef Thomas Krüger Quelle: Jacqueline Steiner

„Wir starten den Probebetrieb am Mittwoch, müssen uns noch um das große Thema Datenschutz kümmern. Ein Beispiel ist die Frage, wie viele Daten von Menschen stehen dann offen und sichtbar im Netz“, sagt Thomas Krüger von der STG. Eine ältere Dame beispielsweise möchte nur ihr Festnetztelefon angeben. Eine Schülerin hingegen will möglicherweise nur per E-Mail oder WhatsApp kommunizieren.

Auch Rathaussprecher Jan Penkawa rät zur Vorsicht. „Ältere Menschen sollten nur die offiziellen Nummern und E-Mail-Adressen nutzen sowie die Webseite von DRK und STG. Denen können sie vertrauen.“ Leider habe man schon feststellen müssen, dass es im Land Brandenburg wohl Versuche mit Variationen des so genannten Enkeltricks gegeben habe, um alte Menschen um ihr Geld zu bringen.

