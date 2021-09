Brandenburg/H

Es sollte ein Kompromiss sein – als Ausgleich dafür, dass die Stadt in den kommenden Jahren keine wirksamen Maßnahmen zur lange diskutierten Verkehrsberuhigung in der Altstadt hinbekommt.

400.000 Euro stehen bereit

Deshalb wurde kurzfristig in den kommunalen Haushalt die Summe von 400.000 Euro eingestellt, um wenigstens die Oberflächen der Fahrbahnen rings um den Altstadt-Markt vom Parduin bis zur Plauer Straße teilweise zu verbessern. Wenigstens anfangen wollte man, wohl wissend, dass das Geld längst nicht ausreicht, weil für den gesamten Abschnitt ungefähr 1,5 Millionen Euro notwendig sein werden.

Nachfragen von Stadtverordneten

Weil es mittlerweile schon fast Oktober und ein halbes Jahr lang nichts passiert ist, hat der Stadtverordnete Norbert Langerwisch (Freie Wähler) eine Anfrage an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) gerichtet: „Bereits vor der Sommerpause 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass am Altstadt-Markt eine Verkehrsberuhigung erfolgen muss. Unter anderem ist beschlossen worden, dass Kopfsteinpflaster auszuwechseln und andere verkehrsorganisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Verkehrssituation am Altstadt Markt zu beruhigen.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei einfache Fragen

Deshalb wolle er nun wissen: Wie weit ist die Planung für das Auswechseln des Kopfsteinpflasters? Welche verkehrsorganisatorischen Maßnahmen plant die Verwaltung und ab wann beginnt die Umsetzung? Wie hoch ist der Kostenrahmen für die Umsetzung der Maßnahmen?

Versorger bremst alles aus

Eine Antwort soll er an diesem Mittwoch zur Stadtverordnetenversammlung bekommen. Doch bereits jetzt schon steht fest, dass sie wohl unbefriedigend für Langerwisch und viele andere Stadtverordnete ausfallen wird. Es gab zwar Planungen und Versuche, die Arbeiten zu vergeben für den Abschnitt der Plauer Straße zwischen Ritterstraße und Altstadt-Markt, sagt der kommunale Straßenexperte Peter Reck. „Doch hat ein Versorger Bedarf angemeldet, gleichzeitig Leitungen in die Erde verlegen zu wollen. Er bekommt das aber in diesem Jahr nicht hin. Deshalb mussten wir alles verschieben.“ Um welchen Versorger es sich handelt, will Reck nicht sagen.

Verkehrsberuhigter Markt am Wochenende

Ausgerechnet an diesem Wochenende wird der Altstadt-Markt von Sonnabendmittag bis Sonntagabend zur verkehrsberuhigten Zone, wenn mehrere Organisationen wie die VCD-Kreisgruppe, die Initiative Altstadtleben Brandenburg Havel 2028 der Verein „Die Altstädter“ sowie mehrere Händlerinitiativen zeigen wollen, wie man innerstädtische Räume mit weniger Verkehr besser nutzen kann.

Von André Wirsing