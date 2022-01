Brandenburg/H

Die Sorge um die Verkehrssicherheit für Fußgänger rund um die Bauhofstraße hat die Bündnisgrünen bewogen, eine Anfrage an Bürgermeister Michael Müller (parteilos) zu stellen. So werde beispielsweise die neue Brücke von der Friesenstraße über den Jakobsgraben von Passanten und Radlern rege genutzt, allerdings fehle die Verbindung über die Brache zur Bauhofstraße, moniert die Stadtverordnete Anette Lang.

Erster Wege-Abschnitt realisiert

„Mit der Errichtung der Brücke über den Jakobsgraben wurde der erste Bauabschnitt der Wegeverbindung zwischen der Friesen- und Bauhofstraße fertiggestellt. Die Maßnahme wurde aus dem Programm Stadtumbau Ost, Teilprogramm Aufwertung gefördert“, antwortet Müller.

Quartiersentwicklung geplant

Die Realisierung des zweiten Bauabschnittes im Bereich des ehemaligen Busbetriebsgeländes bis zur Bauhofstraße erfolge allerdings erst im Zusammenhang mit der Quartiersentwicklung in diesem Bereich. „Die temporäre Nutzung als Hort ist zwischenzeitlich beendet, so dass die Entwicklung dieser Fläche nunmehr durch die Verwaltung weiter forciert wird. Die nächsten Planungsschritte hierzu erfolgen zeitnah.“ In welcher Form – beispielsweise beim Oberflächenbelag oder zum genauen Wegeverlauf – der zweite Bauabschnitt erfolge, sei im Zuge der Gesamtquartiersentwicklung zu bearbeiten.

„Ist ein Fußgängerüberweg an der stark befahrenen Bauhofstraße geplant, der ja auch den Nutzerinnen des Öffentlichen Personennahverkehrs zugute käme“, fragt Anette Lang nach.

Straßenbahn verhindert Überweg

„Für die Einrichtung eines Fußgängerüberweges sind Voraussetzungen zu erfüllen, die in den ,Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen’ definiert sind. Hier sind aber auch die Ausschlusskriterien formuliert, nach denen ein Überweg nicht angelegt werden darf“, sagt Müller. Demnach dürfen Fußgängerüberwege über Straßen mit Straßenbahnen ohne eigenen Gleiskörper nicht angelegt werden. In der Bauhofstraße sei das genau der Fall. Hier verkehre die „Bimmel“ direkt auf der Fahrbahn, also darf es keinen Überweg geben.

Künftig mehr Sicherheit

Positive Aussichten gebe es dennoch: Die Verkehrsbetriebe planen den barrierefreien Neubau der Haltestelle in Höhe des Zuganges zur Brücke Friesenstraße sowie Kita und Seniorenheim. Die Fahrbahn ist dann in Höhe der Haltestelle nur noch 6,5 m breit und es darf dann hier auch nicht mehr geparkt werden. Die Arbeiten sind für 2023/2024 vorgesehen. Zudem ist die Umgestaltung der Bauhofstraße zwischen Kanalbrücke und Jacobstraße im Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2024 enthalten. Beide Maßnahmen trügen erheblich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

In der Bauhofstraße bestehe bereits jetzt im Abschnitt zwischen Wredowstraße und Jacobstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung für alle Verkehrsteilnehmer auf Tempo 30 von Montag bis Freitag von 6 bis 17 Uhr.

Von André Wirsing