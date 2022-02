Brandenburg/H

Der Petitionsausschuss der Stadtverordnetenversammlung hat die Petition von Frank Träger zu mehr stationären Blitzanlagen in der Stadt abgelehnt. Die Mitglieder folgten der Argumentation vom Chef der Verkehrsbehörde Sebastian Hennig: „Verkehrssicherheit ist ein komplexes Thema, da kann man die technische Verkehrsüberwachung nicht einfach herauslösen.“

Polizei kontrolliert hauptsächlich

In erster Linie sei die Polizei für das Kontrollieren zum Einhalten der Tempolimits zuständig, die Kommune unterstütze nur – nämlich an ausgewählten Stellen wie vor Kitas, Schulen, in Wohngebieten sowie an Stellen, an denen besonders viele Unfälle passieren.

86 Prozent fahren zu schnell

Hennig bestätigt, dass beispielsweise die Woltersdorfer Straße als Zufahrt zu Riva-Elektrostahlwerk und zum Recycler TSR die Fahrbahn mit der höchsten Verstoß-Quote sei: Bei Verkehrsüberwachungen im vergangenen Dezember hielten sich 86 Prozent der motorisierten Verkehrsteilnehmer nicht an die geforderten 30 Stundenkilometer, sondern waren schneller. Weil die Verstöße in diesem Fall nur gezählt, aber nicht geahndet wurden, kamen auch Übertretungen von beispielsweise einem Stundenkilometer in die Statistik. „Aber diese Straße ist auch nicht unfallauffällig“, sagt der Behördenchef.

Ähnliches gelte auch für die Thüringer Straße, wo die Verstoß-Quote bei mehr als 70 Prozent liege, auch hier seien vorrangig die Schichtarbeiter unterwegs.

Blitzer zum Disziplinieren

Ein anderer Fall hingegen sei die Klingenbergstraße – diese sei ein Zubringer für Firmen wie ZF und Schlote. „Erst die Blitzersäule vor der Klingenberg-Grundschule hat die Autofahrer diszipliniert“, sagt Hennig. Ähnliches gelte für die Säule am Hauptbahnhof, wo es zuvor mehrfach schwere Unfälle mit Fußgängern gegeben habe.

Die Blitzsäule am Hauptbahnhof Brandenburg ist zum Schutz der Fußgänger nötig und hat sich bewährt. Quelle: Rüdiger Böhme

„Unsere Kontrolltätigkeit sollte so stark wie nötig, aber nicht so stark wie möglich sein“, kontert Hennig dads Argument von Träger, in der schweizerischen Stadt Luzern gebe es mehr als 40 Blitzeinrichtungen, davon 15 als kombinierte Messgeräte für Tempo- und Rotlichtverstöße.

Zwei mobile Anlagen im Einsatz

Die stationären Anlagen würden ergänzt durch die beiden mobilen Anlagen in Kraftfahrzeugen, die nach einem genau austarierten Plan an genau definierten Stellen in der Stadt eingesetzt würden. „Wir haben als Stadt zwei mobile Anlagen, viele Landkreise, die ungleich größer sind, haben nur eine.“ Zudem würde ab der Jahresmitte auch ein Blitzer-Anhänger angeschafft, der mobil transportiert und an einer Stelle über Tage abgestellt wird.

Nur beschränkte Wirkung

Unterstützung bekam Hennig aus dem Ausschuss. „Ich als Autofahrer habe eher Angst vor mobilen Blitzern als vor den fest installierten, die jeder kennt. Da hält man sich auch nur in den 20 Metern davor und danach ans Limit. Außerdem, wenn man wirklich etwas am Verhalten der Autofahrer verändern will, muss man bauliche Änderungen an den Straßenvornehmen. Aber das ist sehr teuer“, sagt Niklas Stieger von den Freien Wählern.

„Wir sollten nicht so sehr ans Reglementieren und Abstrafen denken, sondern sollten bei den Menschen das erhöhen, was wir als Verkehrsmoral bezeichnen“, sagt Andreas Erlecke (CDU). Dazu zählten beispielsweise auch Aufklärung, präventive Arbeit und Verkehrserziehung für Kinder.

Unfälle mit Kindern und Radlern

Die Verwaltung widerspricht auch mit Zahlen der Behauptung Trägers, die Zahl der Unfälle mit Kindern und Radfahrern sei rasant gestiegen. Zwischen 2016 und 2020 gab es in jedem Jahr zwischen 2133 und 2400 Unfälle insgesamt in der Stadt. Die Zahl der Fahrradunfälle davon liegt bei 140 bis 166 pro Jahr. Die registrierten Kinderunfälle liegen zwischen 19 und 35 pro Jahr, in dieser Zeit sei auch die Zahl der Kinder zwischen sechs und 14 Jahren um 17,6 Prozent gestiegen. „Die Kinderunfallzahlen befinden sich in der normalen statistischen Schwankungsbreite auf niedrigem Niveau zwischen 0,86 und 1,64 Prozent der Gesamtunfallzahlen“, heißt es in dem offiziell verteilten Papier.

Von André Wirsing