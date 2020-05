Warum es manche Briefe gar nicht erst ins Rathaus schaffen

Brandenburg/H

Klaus Haake wähnt sich in einem Tollhaus: „Ich habe einen Antrag an die Stadtverwaltung Brandenburg geschickt, der jetzt zurück kam, weil unter der angegebenen Anschrift der Empfänger nicht zu ermitteln ist“, beklagt der Diplomingenieur.

Ein falscher Verdacht

Klaus Haake Quelle: privat

Anzeige

Er habe daraufhin recherchiert: „Die Postfrau meinte, die Stadtverwaltung hat keinen Briefkasten, wenn dort geschlossen ist, kann nicht zugestellt werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein, wie doof sind die Zusteller und wie überheblich ist die Stadtverwaltung?“

Weitere MAZ+ Artikel

In seinem heiligen Zorn trifft er allerdings die Falschen: Ihm selbst ist ein Lapsus beim Adressieren des Briefes unterlaufen. Er hat nämlich die Adresse nicht ganz vollständig ausgefüllt: „Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel, Fachgruppe 63, Herrn ..., 14770 Brandenburg an der Havel“, steht auf dem Umschlag.

Irrige Annahme

Nun kann er ja berechtigt annehmen, die Postfrau beziehungsweise der Zusteller, die täglich im Stadtgebiet unterwegs sind, wüssten, wo sich die Verwaltung befindet. Stimmt ja auch, doch der Brief ist gar nicht bis zu ihnen gekommen.

Automat sortiert aus

Anke Blenn von der Pressestelle der Deutschen Post klärt auf: „Auch wenn der Brief innerhalb der Stadt verschickt worden ist, durchläuft er das Briefverteilzentrum in Stahnsdorf, das für die Postleitzahlen zuständig ist, die mit ,14’ beginnen.“ Dort lesen Automaten die Adressen, gleichen Straßen, Hausnummern, Postleitzahlen und Orte auf Plausibilität ab. „Die Stadt Brandenburg ist ja nicht ganz klein, wenn ein wesentlicher Adressen-Bestandteil wie die Straße fehlt, kommt der Brief gar nicht erst in die Zustellung, sondern wird vom Briefzentrum zurückgeschickt.“

Brief muss erst einmal ankommen

Jan Penkawa, Presssprecher der Stadtverwaltung. Quelle: Rüdiger Böhme

Ähnlich sieht es auch Rathaus-Sprecher Jan Penkawa. „Entweder muss die Gebäude-Adresse genau sein, etwa ,Altstädtischer Markt 10’ fürs Rathaus oder ,Klosterstraße 14’ wie in diesem Falle für die Bauverwaltung. Oder der Absender gibt die eigene Postleitzahl der Verwaltung an, diese lautet 14767, dann landet es auch in der Poststelle.“ Die dort Angestellten hätten bereits eine große Routine im Verteilen an die richtigen Ressorts, selbst wenn beispielsweise nur darauf stehe „An die Wasserabteilung der Stadt“.

Verteilung im Rathaus

Man könne vom Bürger nicht verlangen, dass er alle Behörden genau kenne – Voraussetzung zum richtigen Verteilen sei es jedoch erst einmal, dass der Brief das Rathaus überhaupt erreiche. Das sei in diesem Fall aber nicht geschehen.

Eigenzustellung per pedes

Bauplaner Haake hat nun seine Schlüsse gezogen, wenn er Briefe innerhalb der Stadt verschickt: „Das Theater hatte ich kürzlich schon mal. Ich schickte einen Brief an Herrn Rechtsanwalt ... , also gleich um die Ecke. Auch der Brief kam nach zehn Tagen mit dem Vermerk : ,Empfänger unter der angegeben Anschrift nicht ermittelbar’ zurück. Ich habe dann den Brief genommen und dort in den Briefkasten geworfen.“ So geht es am sichersten.

Von André Wirsing