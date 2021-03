Warum es nicht flächendeckend Gelbe Tonnen geben wird

Brandenburg/H

Die Gelbe Tonne wird es vorerst nicht flächendeckend in Brandenburg an der Havel geben. Dabei hatten es sich doch mit 68,9 Prozent eine Mehrheit der Befragten gewünscht, dass sie ihre Verpackungsabfälle gern in einer Gelben Tonne sammeln möchte. Die Kommune hatte dazu im Juni und Juli 2019 dazu eine große Online-Umfrage gestartet, bei der sich mehr als 3000 Brandenburger beteiligt hatten.

Unübersichtliches Mischsystem

Derzeit gibt es ein unübersichtliches Mischsystem in der Stadt, in vielen Straßen gibt es Gelbe Tonnen, in vielen eben auch nicht – da stapeln sich die Gelben Säcke fröhlich am Fahrbahnrand. Die Stadt wollte flächendeckend Gelbe Tonnen einführen, doch der fürs Einsammeln der Wertstoffe zuständige Systembetreiber spielt nicht mit.

Neue Gesetzes-Vorgaben

Von den Systembetreibern gibt es derzeit zehn in Deutschland, sie haben den Markt aufgeteilt, die Kommunen können sich nicht einfach einen aussuchen. Theoretisch seit dem 1. Januar 2019 müssen sich laut Verpackungsgesetz die dualen Systeme mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgern abstimmen. Es gab eine Übergangszeit von zwei Jahren, es war also eine Vereinbarung fällig.

Was geregelt werden muss

In diesen Abstimmungsvereinbarungen ist beispielsweise geregelt: die Art des Sammelsystems, Sammelrhythmus, Behälter für Wertstoffe, die Mitbenutzungsentgelte von den dualen Systemen für die Nutzung der kommunalen Entsorgungsinfrastruktur, beispielsweise die PPK-Tonnen für Papier, Pappe und Kartonagen sowie gegebenenfalls die gemeinsame Verwertung von PPK.

150 Euro je Tonne Papier

Kirstin Ohme ist Fachgruppenleiterin Umwelt. Quelle: Ruediger Boehme

Bei den Verpackungen und Wertstoffen haben die Bürger über den Preis der Waren mitbezahlt, Handel beziehungsweise Erzeuger geben einen Teil davon an die Betreiber im Dualen System. Das wiederum zahlt die beschriebenen Mitbenutzungsentgelte bei PPK-Rohstoffen an die Kommune – in diesem Fall an Brandenburg an der Havel. Das ist kein kleiner Betrag: „Es sind 150 Euro je Tonne Papier“, sagt die Umwelt-Fachgruppenleiterin Kirstin Ohme.

In den Verhandlungen hat der Systembetreiber der Kommune faktisch die Pistole auf die Brust gesetzt. Wenn die Stadt den Betreiber zwinge, die Gelben Tonnen flächendeckend einzuführen, bekommt sie im Gegenzug das Entgelt nicht mehr.

Rechtliche Unwägbarkeit

Die Stadt habe dann auf ihre Forderung nach den Gelben Tonnen verzichtet – nicht nur wegen des drohenden finanziellen Ausfalls, sondern auch wegen rechtlicher Unwägbarkeiten. „So eine Vereinbarung muss von beiden Seiten getragen werden, ansonsten wäre uns nur die gerichtliche Auseinandersetzung geblieben. Wir wollten aber nicht vier oder fünf Jahre auf eine Entscheidung warten“, sagt Kirstin Ohme.

Bis Anfang 2024 muss eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden, vielleicht wechselt dann auch wieder der Systemanbieter. Darauf setzt die Verwaltungsfrau: „Es gibt auch bei denen welche mit denen man besser reden kann. Mit einigen funktioniert es eben nicht.“

Von André Wirsing