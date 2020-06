Warum es noch bis 2024 mit der neuen Brücke dauert

Brandenburg/H

Ab Mitte Dezember wird die Brücke des 20. Jahrestages abgerissen, der Ersatzneubau folgt dann im Jahr 2022. Das wird dann auch noch einmal zwei Jahre dauern, der Verkehr auf der darunter hindurch führenden Bundesstraße 102 soll aber währenddessen weitestgehend rollen.

Niemand darf mehr drüber

Doch der Reihe nach: Seit dem 5. Dezember 2019 ist das Bauwerk wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt. Mittlerweile darf gar kein Fahrzeug mehr die Brücke passieren, auch nicht Feuerwehr und Rettungsdienst, sagt Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU).

Aufwendige Überwachung

Die Gefahr ist weiterhin real, in den letzten Tagen hat der Landesbetrieb Straßenwesen aufwendige Überwachungselektronik installieren lassen, die jede statische Veränderung auf den Zehntelmillimeter genau erfasst, erläutert Vorstandschef Edgar Gaffry.

Alle Bewegungen erfasst

„Das sind optisch-elektronische Tachymeter, die sich drehen und ihre Lage zu festinstallierten Prismen dauernd überprüfen. So können wir alle Hebungen und Senkungen beispielsweise durch Temperaturveränderungen genau erfassen.“

Überall Sensoren

30 Messpunkte gibt es über der Bundesstraße, weitere zehn am anderen Ende der Brücke hinter der Bahn. In Höhe der Gleise sind Sensoren oben auf der alten Fahrbahn der Brücke installiert, erläutert Vermessungsingenieur Norbert Schiefelbein. „Die Fixpunkte sind in den Säulen, weil diese sich nicht bewegen. Ein Tachymeter braucht 20 Minuten für einen Umlauf. Das heißt, in einer Stunde werden sämtliche Parameter dreimal erfasst.“

Bei Alarm Vollsperrung

Die Geräte sind übers Internet rund um die Uhr mit dem Landesbetrieb verbunden. Schlagen sie Alarm, können notfalls sofort die B 102 und die Bahnstrecke nach Rathenow voll gesperrt werden. Selbst Umleitungs- und Ersatzverkehrpläne existieren schon.

Vier Monate lang Abriss

An den konkreten Plänen für den Abriss wird noch gearbeitet, sagt Gaffry. Auf die Frage, ob dieser dann eher drei Wochen oder drei Monate dauern soll, antwortet er unbestimmt: „Irgendwo dazwischen“. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat einen vorläufigen Bauablaufplan einsehen können, demnach soll der Abriss bis zu vier Monate dauern – gerechnet von Mitte Dezember an.

Zuerst muss Asbest raus

Das deckt sich auch mit Gaffrys nächster Aussage: „Wir müssen zuerst den Asbest aus der Brücke kriegen, um den Bauschutt sauber zu trennen. Zudem ist die Konstruktion wegen der Stahl-Verspannung unbeherrschbar. Sicher ist, dass wir nicht einzelne Teile heraussägen können.“ Man müsse mit Spezialfirmen reden, um eine geeignete Technologie zu finden. Am ehesten lässt sich die Europakurve abtrennen, da gibt es eine Naht, die zu öffnen ist.

Temporäre Verkehrslösung

Rathauschef Scheller besteht auf einer Verkehrslösung während der Abbruchzeit. „Wir kriegen das nicht mit Umleitungen geregelt.“ Er hat vorgeschlagen, die bisherige Auffahrrampe von der Zanderstraße etwas zu erweitern, damit die Autos über die Magdeburger Straße und auf der anderen Seite über eine provisorische Rampe wieder in die Zanderstraße abfahren können. Auch das muss noch detailliert geklärt werden.

Verbindung für Radler und Passanten

Zwischen Abriss und Neubau soll es eine provisorische Verbindung für Fußgänger und Radfahrer von der Magdeburger Straße in die Magdeburger Landstraße geben mit einem temporären Bauwerk, sagt Ministeriumssprecherin Katharina Burkardt.

Neubau dauert zwei Jahre

Der Neubau selbst werde mindestens zwei Jahre dauern, sagt Landesbetriebs-Vorstand Gaffry. „Das ist alleine nötig wegen der langen Abbindezeiten für den Beton.“ Doch noch steht gar nicht fest, ob es nicht eine Stahlkonstruktion wird – die Bauarbeiten müssen nämlich ergebnisoffen ausgeschrieben werden. Der Anbieter, der sich durchsetzt, entscheidet am Ende wie er baut. Fest steht bislang lediglich, dass der Neubau nicht mehr „in einem Stück“ von 195 Metern Länge entsteht, sondern dass sechs einzelne Elemente gebaut werden – jeweils drei nebeneinander für die beiden Fahrbahnen und das Straßenbahngleis über der B 102 und jeweils drei über der Bahnlinie.

Keine Zusatzplanung

Es dauert also bis 2024, bis eine funktionsfähige Verbindung neu entstanden ist. Da kann es auch nur wenig tröstlich sein, wenn Minister Beermann darauf verweist, dass nach der neuen Gesetzgebung des Bundes für Ersatzbauten kein Planfeststellungsverfahren mehr nötig ist. Dann hätte es nämlich noch zwei Jahre länger gedauert.

Von André Wirsing