Die Brandenburger Altstadt ist mausetot. Das zu ändern liegt in den Händen der Bürgerschaft und der Verwaltung. Allein dem Besitzer des Bürgerhauses den Schwarzen Peter für das mögliche Scheitern des Vorzeigeprojektes zuzuschieben, ist zu einfach und trifft nicht den Kern des Problems. Ein Kommentar.

Warum im Streit ums Bürgerhaus der Altstadt nicht nur der Besitzer in der Pflicht ist

