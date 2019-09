Warum in der Havelstadt alle Behörden mit falschen Zahlen arbeiten

Brandenburg an der Havel - Warum in der Havelstadt alle Behörden mit falschen Zahlen arbeiten Der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach wartet mit einem überraschenden Geständnis auf und zieht moderate Konsequenzen. Es geht um die Flüchtlingsunterbringung und dazu gehörige falsche Behördenzahlen.

Der Zaun täuscht etwas. So unfrei geht es gar nicht zu in der Gemeinschaftsunterkunft in der Brandenburger Flämingstraße. Quelle: Rüdiger Böhme