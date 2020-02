Warum jeder Baum zweimal betrachtet werden muss

Brandenburg/H

Da müssen die Prüfer gut zu Fuß sein, wenn sie Zehntausende Bäume innerhalb weniger Monate gleich zweimal kontrollieren müssen. Die Kommune hat die Verkehrssicherungspflicht für ihre rund 70.000 Bäume im gesamten Stadtgebiet auf Straßen, Wegen, Plätzen, Friedhöfen, bebauten und unbebauten Grundstücken. Der Stadtwald ist dabei nicht erfasst, der wird gesondert betrachtet.

An Straßen ist jeder Baum mit einer Plakette gekennzeichnet. In Parkanlagen, auf Friedhöfen, auf Kinderspielplätzen sowie auf bebauten beziehungsweise unbebauten Grundstücken ist in der Regel jeder zehnte Baum mit einer Plakette gekennzeichnet.

Kommune hat Sicherungspflicht

Für 35.000 Bäume will die Stadt nun feststellen lassen, ob sie eine Gefahr für Menschen und Güter darstellen. Die Kommune ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen die Bäume zu kontrollieren und etwaige Gefahren zu beseitigen. Die Kontrollen und die erfassten Daten werden in einem Baumkataster dokumentiert.

500 Bäume erstmals zu erfassen

Etwa 500 der 35.000 Bäume werden zum ersten Mal erfasst. Dazu sind Daten zu bestimmen wie Gattung, Art, Standortbeschreibung, Pflanzjahr, Stammumfang, Baumhöhe, Kronendurchmesser, Vitalität, Entwicklungsphase.

Kontrolle mit und ohne Laub

Alle anderen Bäume müssen gleich zweimal in Augenschein genommen werden – einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand. In den Kronen geht es um Ab- und Ausbrüche von Ästen, Fäulen, baumfremden Bewuchs, Blattkrankheiten, Fehlentwicklungen, Pilzbefall oder Wipfeldürre. Am Stamm müssen die Prüfer auf Anfahrschäden, Verletzungen, Rindenschäden oder Schadinsekten achten. Gleichzeitig geht es um die Lage zu Entwässerungsrohren oder um die Verdichtung des Bodens in unmittelbarer Nähe.

Baugruben haben Einfluss

Auch Bodenaufwölbungen, Risse, Auffüllungen, Austriebe oder Wuchsanomalien geben Aufschluss über die Baumgesundheit. Gleichzeitig achten die Experten auf Baugruben, Bodenversiegelungen, auf Grundwasserabsenkungen beziehungsweise Anstauungen.

Alle Daten kommen ins Kataster

Die beauftragte Firma muss alle Daten ins städtische Baumkataster übertragen und gleichzeitig Maßnahmen zu Pflege und Schnitt festlegen.

Mögliche Bieter müssen ihre Angebote bis spätestens 18. Februar abgeben, nach einem möglichen Zuschlag sofort beginnen und spätestens im November/Dezember fertig sein. Um die Leistungen auch in folgenden Kontroll-Intervallen vergleichen zu können, sind die Angebotspreise je Baum abzugeben.

Von André Wirsing