Brandenburg/H

Der beliebte Weg zu dem kleinen Leuchtturm an der Landspitze, wo die Havel in den Breitlingsee mündet, wird demnächst von der Verwaltung gesperrt und zurückgebaut, kündigt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf Anfrage des Stadtverordneten Andreas Kutsche ( Die Linke) an.

Der alte Knüppeldamm zum Leuchtturm am Havelgemünde ist etwas für Abenteuerlustige. Dicht zugewachsen wirkt er verwunschen und schlängelt sich zwischen Plane und Havel zur Landspitze.

Zwei Wege zum Turm

Dieser hatte seine Erlebnisse während einer Wanderung zu der Sehenswpürdigkeit im Frühjahr geschildert und nach Möglichkeiten zur Weggestaltung gefragt. „Den Leuchtturm kann man ab der Planebrücke/Buhnenhaus eigentlich über zwei Wege erreichen. Der eine war versperrt, weil das Tor zum Campingplatz Buhnenhaus verschlossen war. Somit blieb nur der Weg zwischen Plane und dem Sanitärgebäude des Campingplatzes am Zaun entlang. Dort trifft man auf einen ausgeschilderten Weg.“

Bohlen sind verfault

Dieser wohl vor vielen Jahren mit Holzstämmen angelegte – ansonsten sumpfige – Weg, ist mittlerweile fast durchgängig verfault. Er sei somit auch zur Gefahr geworden, weil aus den Bohlen große Nägel herausschauen.

Kein offizieller Wanderweg

Der Weg hinter dem Sanitärgebäude des Campingplatzes nahe der Plane sei kein offizieller Wanderweg, bescheidet Scheller. Er verweist auf einen 2017 gefassten Beschluss der Stadtverordneten über ein Konzeptes zur Gestaltung und Unterhaltung von Wanderwegen in der Stadt. Die offiziellen Wanderwege sind in einer Karte erfasst, die von Kutsche beschriebene Verbindung gehört nicht dazu.

Amtliches Hinweisschild

Das verwundert ein wenig, schließlich gibt es ein offiziell anmutendes Schild mit dem Hinweis, dass man an dieser Stelle zum Leuchtturm gelangen könne.

Weg wird gesperrt

„Der Weg wurde auf eventuell vorhandene Hindernisse geprüft und wird zunächst gesperrt. Der Zustand des Weges lässt nur einen Rückbau, aber keine Reparatur zu. Die Verwaltung prüft, ob eine Erneuerung zwingend notwendig ist und informiert anschließend die Stadtverordnetenversammlung“, schreibt Scheller an Kutsche.

Suche nach Alternativen

Es seien keine Haushaltsmittel eingeplant. Die Verwaltung prüfe, welche Wegeführungen zukünftig möglich sind, heißt es auf die Nachfrage nach Alternativen, wenn das Tor zum Campingplatz wieder verschlossen sei und der andere Weg nicht hergerichtet werde.

Von André Wirsing