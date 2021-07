Brandenburg/H

Das Entsorgungsunternehmen Mebra schließt eine Marktlücke, nutzt ihre riesige Recyclingparkhalle noch besser aus und verdient auch Geld mit ihrer neuen Anlage. An diesem Mittwoch hat das Landesamt für Umwelt die Genehmigung für den Betrieb einer Abfallbehandlungsanlage offiziell erteilt. Fast drei Jahre hat es gedauert vom ersten Antrag bis zur Genehmigung, das ist normal.

Teile der künftigen Sortieranlage sind im Recyclingpark bereits vorhanden. Quelle: privat

Gewerbetreibende müssen sortieren

Doch der Reihe nach: Beim Abfall wird unterschieden zwischen Siedlungsabfall aus privaten Haushalten sowie öffentlichen Haushalten und Gewerbeabfall. Für den Siedlungsabfall gibt es den so genannten Benutzungszwang – jeder bekommt eine Tonne, ob er will oder nicht. Der Gewerbetreibende muss auch entsorgen, kann sich aber den Entsorger seiner Wahl suchen. Laut der vor zwei Jahren novellierten Gewerbeabfallverordnung muss er allerdings sortieren – beispielsweise, Pappe, Holz, Metalle, Kunststoffe, Verpackungen, Textilien oder Bauschutt.

Zu viel Arbeit für kleine Firmen

„Große Unternehmen können und machen das, kleinere in der Regel nicht, weil sie nicht die Technik haben oder keinen Platz oder weil es ihnen nicht zumutbar wäre“, sagt Mebra-Prokurist Stephan Köpping. Bislang durfte Gewerbemüll im Recyclingpark an der August-Sonntag-Straße nur umgeschlagen werden – Lkw lieferten an, andere brachten die Abfälle in eine der großen Sortieranlagen nach Großräschen oder Rietz-Neuendorf etwa.

Holger Ulbricht ist Geschäftsführer des Entsorgers Mebra. Quelle: André Wirsing

Antrag wurde 2018 gestellt

In der Region gibt es bislang keine, die Entsorger dürfen nur mit Genehmigung der Landesbehörde auch sortieren. „Wir haben uns im Jahr 2018 entschieden, den Antrag zur Sortieranlage zu stellen, weil wir einige Teile davon ohnehin schon hatten. Die Gesellschafter Stadt und Remondis sowie der Mebra-Beirat waren einbezogen“, sagt Mebra-Chef Holger Ulbricht.

Mit der Anlage erreiche man eine relativ hohe Wertschöpfung, zurückgewonnene Rohstoffe werden wieder verwendet. Und beispielsweise könne nun auch der Sperrmüll aus der Stadt sortiert und getrennt werden, statt ihn einfach zur Verbrennungsanlage zu fahren.

Fünf Stationen

Im Wesentlichen besteht die Anlage aus fünf Elementen.

1.) Aggregate zum Zerkleinern. Eine mobile Brechanlage gibt es schon im Recyclingpark.

2.) Geräte zum Separieren verschiedener Materialien, Korngrößen, -formen, -dichten. Ein mobiles Trommelsieb ist ebenfalls vorhanden.

3.) Ein Sortierband mit Sortierkabine zum manuellen Sortieren muss noch angeschafft werden.

4.) Ein Abscheider für Eisen- und Nichteisenmetalle ist ebenfalls vorhanden. Eisenmetalle werden mit einem starken Magneten herausgezogen. Nichteisenmetalle sortiert man aus, indem man den Abfall über eine Induktionsquelle laufen lässt – sie werden faktisch mit Energie „aufgeladen“, fliegen dann in hohem Bogen vom Förderband, der Rest fällt einfach gerade runter.

5.) Aggregate zum Herausziehen von Plastik mit einer Quote von mindestens 85 Prozent. Dafür verwendet man beispielsweise Nahinfrarot-Scanner.

„Das fünfte Element mit dem Scanner werden wir nicht anschaffen. Den restlichen Gewerbeabfall bringen wir in eine andere Anlage, das ist aber schon viel weniger Volumen als am Anfang“, sagt Ulbricht.

In zwei Jahren soll Bau fertig sein

Die Genehmigung zum Umbau im Recyclingpark gilt für vier Jahre, dann muss alles fertig sein. Angefangen werden soll innerhalb der ersten 24 Monate. Bis dahin soll nach Plänen der Mebra aber schon längst einsatzbereit sein. Gebaut wird im vorderen Teil der Halle in Richtung Wertstoffhof – da wo früher die Fördertechnik für die längst ausrangierte Kugelmühle stand.

Kunden aus der Nachbarschaft

Investieren wird das Unternehmen insgesamt 600.000 Euro, ein Teil des Geldes ist bereits anteilig in das Abdichten der Halle geflossen. Potentielle Kunden sind nicht nur in der Stadt zu finden, sondern auch in den Nachbarkreisen. Zudem wird Remondis Abfälle aus anderen Betrieben zum Sortieren anfahren. Remondis als Minderheitsgesellschafter der Mebra übernimmt auch das zentrale Marketing.

Von André Wirsing