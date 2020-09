Warum nur zwei Wochenmärkte übrigbleiben

Brandenburg/H

Nur noch zwei Wochenmärkte soll es künftig in der Stadt geben – einen am Katharinenkirchplatz/Molkenmarkt und einen in Nord an der Werner-Seelenbinder-Straße. Das geht aus einer Verwaltungsvorlage hervor, über die der Hauptausschuss am 21. September befinden muss.

Rückgabe der Konzession

Offiziell geht es nur um den Wochenmarkt in Nord, für den die Konzession neu ausgeschrieben werden soll. Das war auch nur möglich, weil die Deutsche Marktgilde die eigentlich bis Mitte 2022 geltende Konzession zum Jahresende zurückgibt.

Ursprünglich fünf Märkte

Die Marktgilde hatte im Frühjahr 2018 in einer öffentlichen Ausschreibung die Konzessionen für insgesamt fünf Standorte gewonnen. Neben dem Katharinenkirchplatz und Nord waren es noch der Nicolaiplatz, der Altstädtische Markt sowie in Hohenstücken nahe Einkaufszentrum Tschirchdamm und Bürgerhaus. Für die drei letztgenannten ist mittlerweile die Konzession zurückgenommen worden.

Zu viel Konkurrenz

Im Rückblick sagt der für Märkte zuständige Fachgruppenleiter Fred Ostermann: „Die Ausschreibungsergebnisse und möglichen Marktfestsetzungen haben gezeigt, dass der politische Wunsch zur Durchführung von Wochenmärkten an vielen Orten und an mehreren Wochentagen nicht erfüllbar ist.“ Es müsse davon ausgegangen werden, dass mit steigender Zahl von Märkten, diese sich wechselseitig behindern würden.

Neustadt-Markt hat profitiert

Lediglich der Wochenmarkt in der Neustadt habe sich zufriedenstellend entwickelt und zuletzt von der Corona-Krise profitiert. Aber auch hier musste mangels Händlern der Samstag als Markttag gestrichen werden. „Die Ausschreibung dieses Wochenmarktes erfolgt im nächsten Jahr für den Zeitraum ab Jahresanfang 2022.“ Zuvor müsse noch genau geklärt werden, welche Flächen künftig in Anspruch genommen werden können.

Zwei Flächen in Nord

Zunächst wird ein Betreiber für den Wochenmarkt in Nord gesucht. Dort gibt es zwei Flächen: Vorn im Umfeld des Edeka-Marktes gibt es auf dessen privater Fläche Händler mit Wochenmarkt-Angeboten auf engem Raum. Die Kommune vergibt die Fläche parallel zur Werner-Seelenbinder-Straße entlang der Flachbauten mit dem ehemaligen Dienstleistungskomplex.

Händler können sich bewerben

Ein neuer Betreiber soll diese Fläche von Anfang 2021 bis Ende 2024 mit Leben füllen. Verlangt wird dafür nur ein Kurzkonzept. „Auf die Forderung von Referenzen verzichten wir, um neue Formen der Wochenmarkt-Organisation zu ermöglichen“, sagt Ostermann. So soll es beispielsweise auch möglich sein, dass sich zwei oder mehrere ständige Händler zusammenschließen und den Markt selbst organisieren. Sie dürfen sich im Verfahren auch bewerben.

Bisher kaum Chancen

In der Vergangenheit hatte es um diesen Punkt viel Kritik gegeben, mehrere Händler beklagten sich darüber, dass sie nicht mitgestalten durften und keine Chance auf eine eigene Bewerbung hatten.

Mit Pflichten verbunden

Ganz von allen Pflichten befreit sind künftige Marktbetreiber allerdings nicht. Die Gewerbeordnung sieht beispielsweise vor, dass „eine Vielzahl von Händlern“ zu garantieren sei. Gelingt dies nicht, kann die Stadt die so genannte Marktfestsetzung wieder aufheben, die Konzessionsabgabe muss aber weiter gezahlt werden. Und die beträgt mindestens 2000 Euro im Jahr.

