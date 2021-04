Warum sich der Biber in Brandenburg an der Havel so wohlfühlt

Brandenburg/H

Manch einer mag es in einer Region, in der allerorten gebaut, versiegelt und erschlossen wird, kaum glauben, aber: Gleich hinter Pritzerbe wird in den Niederungen der Unteren Havel die umfangreichste Flussrenaturierung in Europa betrieben. Selten gewordene Tierarten sollen sich an die möglichst unverbauten Ufer zurückkehren, der Fluss wieder durchgängig für alle Fischarten, Deiche zurückgebaut und Sumpfwiesen wieder feucht werden. Ein nützlicher Helfer bei der Wiederherstellung der alten Auen hat einen dichten Pelz, eine Vorliebe für junge Weiden und tummelt sich längst auch im Stadtgebiet von Brandenburg an der Havel. Weiden und anderes Gehölz entlang der Näthewinde und um die Dominsel schmecken ihm sichtlich gut.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa 15 Reviere rund um die Stadt

„An der Havel, an den Seen, an Meliorationsgräben, überall sind seine Spuren zu finden“, sagt Bodo Rudolph vom Kreisverband des Naturschutzbundes Nabu. „Da der Biber hier längst alle verfügbaren Lebensräume besiedelt hat, können wir seinen Bestand vermutlich nur noch abschätzen.“ Im Umkreis der Stadt werden etwa 15 Reviere mit jeweils vier bis acht Tieren vermutet. Ein Revier kann einen und fünf Flusskilometern umfassen. Auch in der Innenstadt haben die gemütlichen Nager den einen oder anderen Baum gefällt, um an Nahrung zu gelangen.

Um von wertvolleren Bäumen abzulenken, sollten daher auch die innerstädtischen Uferbereiche mit Nahrungsgehölzen wie etwa Weidensträuchern bepflanzt werden, empfiehlt Kirstin Ohme vom städtischen Umweltamt. „Biber können auch Schäden verursachen, indem sie unterirdisch eine Wohnhöhle anlegen. Diese kann dann beim Befahren durch schwere Fahrzeuge einstürzen, im innerstädtischen Gebiet ist ein solcher Fall aber noch nicht bekannt geworden. Beim Aufeinandertreffen mit Mensch und Hund sollte unbedingt Abstand gewahrt werden, da Biber wehrhaft sind und heftig zubeißen können. Diese Bisse können sehr infektiös sein.“

Der dichte Biberpelz hat je nach Körperstelle bis zu 23.000 Haare pro cm². Quelle: Margot Kumrow

Naturführung im Paddelboot

Weniger dramatisch beschreibt Margot Kumrow den pelzigen Genossen, der es ihr in gewisser Weise angetan hat. „Ich habe den Biber nur als Fluchttier erlebt, nie angreifend.“ Die 55-jährige leitet für das Naturschutzzentrum Krugpark zwischen April und Oktober naturkundliche Paddeltouren mit kleinen Gruppen, die gern mehr über das Ökosystem Havel lernen möchten – und über den Biber. „Der Biber ist schon deshalb interessant, weil er seinen Lebensraum verändert. Das führt immer mal zu Konflikten mit uns Menschen, aber eigentlich ist er ganz friedlich und gelassen. Ich finde ihn sympathisch.“ Es muss eben nicht immer nur der Waldmops sein, der Touristen in der Havelstadt vorgeführt wird.

Nicht nur Biber, auch magische Momente findet Margot Kumrow bei ihren abendlichen Paddeltouren. Quelle: Margot Kumrow

Bei ihren Dämmertörns paddelt sie abends mit interessierten Wassersportlern am Buhnenhaus los, um nach Bauen und Burgen der nachtaktiven Tiere Ausschau zu halten. „Burgen sind über viele Jahre am gleichen Platz. Die Familien sind standorttreu zu einem Revier, können aber innerhalb des Reviers mehrere Standorte haben, je nach Wasserstand.“ Mit den wendigen, unauffälligen Zweier- oder Dreier-Kajaks vom Krugpark kann man den Tieren bei günstigem Wind relativ nah kommen. Wenn es denen dann zu bunt wird, tauchen sie ab – bis zu zehn Minuten lang. „Mit einem Klatschen ihrer Kelle warnen sie dabei die anderen Biber im Umkreis vor einer Gefahr“, erzählt die Tourleiterin.

Mittler zwischen Mensch und Nager

Nachdem Biber ob ihres begehrten Fells hierzulande im 20. Jahrhundert selten geworden waren, wanderten sie (nunmehr unter Naturschutz gestellt) über die Elbe aus dem zunehmenden Bestand in Sachsen-Anhalt wieder ein. Heute ist ein Großteil Brandenburgs von ihnen besiedelt. Wo der Biber seine Dämme baut, gibt es Rückstaue, Abflussverzögerungen und Vernässungen. So trägt der pelzige Genosse zu einer Senkung der Hochwassergefahr, aber auch einem ausgeglichenen Wasserhaushalt in Trockenperioden bei. Und erspart der Gesellschaft aufwendige Renaturierungsarbeiten. Fischotter, Störche, Amphibien, zahlreiche Fischarten und Libellen fühlen sich in Biberrevieren nachweislich besonders wohl.

Biber-Touren Die Biber-Paddeltouren vom Krugpark werden individuell geplant und durchgeführt. Der „Dämmertörn“ (drei bis vier Stunden) kostet für Erwachsene 25 Euro, Kinder 15 Euro, eine Tagestour (sechs bis acht Stunden) 50 bzw. 30 Euro pro Person. Der Mindestpreis bei weniger als 6 Teilnehmenden beträgt 100 Euro pro Dämmertörn. Anfragen beim Naturschutzzentrum Krugpark, Andrea Kausmann und Margot Kumrow, 03381/58 31 60. Der Biberbeauftragte Tino Grenz ist erreichbar unter 0172-4722986 und tino.grenz@t-online.de.

Und gibt es doch einmal Probleme, weil sich der Biber mal wieder einen Baum auf einem Wassergrundstück ‚geholt‘ hat oder an ungünstigen Stellen das Wasser staut, dann weiß Tino Grenz einen Rat, seines Zeichens geschulter Biberberater der Stadt Brandenburg. Getötet werden darf ein Biber nämlich keinesfalls, das verbietet der Naturschutz. Auch wenn sich ein Biber mal an Land verirrt und an Straßen auftaucht, kann der Biberexperte helfen. „Die Reviere sind alle besetzt, daher kommt es vor, dass sich ein junges Männchen auf Wanderschaft begibt, um einen neuen Lebensraum zu finden – und schon mal an Stellen zu sehen sind, wo sie gar nicht hingehören“, erklärt Margot Kumrow.

Ein Biber tummelt sich im Flachwasser in Ufernähe. Quelle: Margot Kumrow

Natürliche Feinde hat der mit über 30 kg Erwachsenengewicht zweitgrößte Nager der Welt keine, aber mit der Zunahme des – für ihn eher lästigen – Motorbootverkehrs auf der Havel muss er sich wohl oder übel arrangieren. Und mit der einen oder anderen Begegnung der dritten Art, wenn ihm plötzlich ein Zweibeiner gegenüber steht: „Es hat mich einmal ein Biber am Sandfurtgraben vom Fahrrad geschmissen“, berichtet Margot Kumrow schmunzelnd. „Er hat sich vor mir erschreckt, geklatscht und mich dadurch ebenfalls erschreckt. Da bin ich auf der nassen Fahrbahn ausgerutscht.“ Wer kann das schon von sich sagen?

Ein Biber nagte diesen Baum am Ufer der Niederhavel in Höhe der Homeyenbrücke so weit an, das er kurz darauf umbrach und im Wasser landete. Quelle: Rüdiger Böhme

Von Moritz Jacobi