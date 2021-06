Warum sich die Wildschweine im  Plauer Schlosspark nun anders verhalten

Brandenburg/H

So nahe wie in der vergangenen Woche waren die Tiere dem Brandenburger Rentner Helmuth Mende (84) und seinen Nachbarn im Haus bisher noch nicht auf die Pelle gerückt.

Doch in der vergangenen Woche war die Spur der Wildschweine auf dem Beet direkt neben der Eingangstür des Mietshauses am Zentrumsring nicht zu übersehen. Der Boden in bester Schwarzwildmanier umgepflügt.

Auch den Wäscheplatz hinter dem Mehrfamilienhaus hatte eine Abordnung der Rotte aufgesucht, so wie die Tiere regelmäßig zu Gast in den nahe gelegenen Kleingartenanlagen sind. „Was können wir gegen die Plage tun?“, fragt Helmuth Mende im Namen aller wildschweingeplagte Mitbürger.

Heike Baumann, Fachgruppenleiterin in der Stadtverwaltung sind, kennt Klagen über Wildschweine. Vor allem in Plaue, aber auch am Zentrumsring in der Innenstadt. „Die Anwesenheit von Wild im Bereich des Wiesenweges ist auch bekannt“, berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin.

Bejagung im befriedeten Gebiet

Wilhelmsdorf, Kirchmöser, Görden: In allen Bereichen der Stadt Brandenburg an der Havel sei Wild und somit auch Schwarzwild zu verzeichnen, heißt es. Ihm Herr zu werden, ist aber äußerst schwierig. Mit einer Ausnahme.

Im Plauer Schlosspark hat die Untere Jagdbehörde „die Bejagung im befriedeten Gebiet“ vor wenigen Monaten gestattet. „Unter strengsten Bedingungen und in enger Abstimmung mit den berechtigten Jägern“, wie Meik Fabian betont.

Im Unterschied zu all den anderen Orten in der Stadt bietet der Schlosspark Plaue nach seinen Worten geeignete Bedingungen, die eine geregelte Bejagung ermöglichen. Daher hat die Untere Jagdbehörde auch zwei Hochsitze mit den beauftragten Jägern abgestimmt dort, wo sie im Sinne der sicheren Schussabgabe sinnvoll nutzbar sind. Denn im Unterschied etwa zum Wiesenweg oder zum Marienberg, ist die Sicht im Schlosspark frei, sodass die Jäger das Wild sicher ansprechen können.

Lernfähige Tiere

Meik Fabian berichtet, dass das Schwarzwild im Schlosspark Plaue ruhig geworden sei, seit dort am 1. April zwei Schweine gefallen sind. Die schlauen Tiere, die auf Gefahr reagieren, haben sich vergrämen lassen und halten sich mit Aktivität im Park nun zurück.

Der verantwortliche Vertreter der Unteren Jagdbehörde warnt aber davor, dieses Beispiel auf andere Gebiete zu übertragen. Das wäre gefährlich, Unfälle wären nicht auszuschließen.

Der Schlosspark in Plaue ist also ein Sonderfall. Im Übrigen gilt, was Heike Baumann für die Stadt erläutert: Wildschweine sind Bestandteil der heimischen Natur, zu dem auch der urbane Raum gehöre.

Interessenkonflikte

„Die Anwesenheit von Wildtieren kann nicht verhindert werden“, versichert die Fachgruppenleiterin. Wo sich Wildtiere sichtlich wohlfühlen, entstünden „Interessenkonflikte“. Im beschrieben Fall am Zentrumsring vor der Haustür oder auf dem Wäscheplatz.

„Ein Anspruch zum Schutz vor Wild besteht nicht und kann letztlich auch nicht generiert werden, da Wild herrenlos ist“, fasst Heike Baumann die Folgen für die Bürger zusammen.

Die Schussabgabe im urbanen Raum ist fast vollständig ausgeschlossen, betont die Ordnungsverwaltung. Meist stehe nur die Aufklärungsarbeit als probates Mittel zur Verfügung.

Tod in der Lebendfalle

Stadtförster Thomas Meier sieht es ähnlich. „Wildschweine sind herrenlose Tiere, gegen die man nicht viel machen kann“, erklärt er. Tagsüber halten sie sich in Gegenden auf, in denen sie ungestört sind, weil kaum ein Mensch des Weges kommt. Abends und nachts ziehen sie dann los.

„Lebendfallen“ für Wildschwein, Waschbär oder Fuchs gibt es zwar. Doch die Nutzung ist Privatpersonen, auch auf dem eigenen Grundstück, untersagt. So etwas dürfte allenfalls ein Jäger in Abstimmung mit der Unteren Jagdbehörde.

In Brandenburg an der Havel ist das kein Thema. Das Wort „Lebendfallen“ ist im Übrigen missverständlich. Einmal gefangen, würden die Tiere geschossen und nicht etwa wieder ausgewildert.

Von Jürgen Lauterbach