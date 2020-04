Warum über einen neuen Uferweg gestritten wird

Brandenburg/H

Wie soll ein Weg aussehen, der durch die Natur führt – asphaltiert oder mit einem Belag, der den Boden nicht komplett versiegelt? Um diese Frage dreht sich nunmehr mehrere Wochen ein politischer Streit.

Von Brücke zu Brücke

Es geht um den dritten Bauabschnitt der so genannten Grünachse Nord. Die ersten beiden Abschnitte reichen vom Nordaufgang des Marienberges über die Freiherr-von-Thüngen-Straße, den „Marktplatz“ bis hinter das Bertolt-Brecht-Gymnasium. An dem dritten Abschnitt soll ab dem Herbst gebaut werden.

Anzeige

Die Nordachse des Silokanals von der Eisenbahnbrücke aus gesehen in Richtung Gördenbrücke. Quelle: Rüdiger Böhme

Er reicht von der Brielower- bis zur Hafenbahnbrücke und verläuft entlang des Silokanals. In manchen Bereichen – vor allem an den gewerblichen maritimen Standorten – verläuft er nicht unmittelbar am Ufer, sondern schlängelt sich drumherum. Der Weg ist so knapp 1,6 Kilometer lang und soll im Mittel drei Meter breit sein. Ergänzt wird er durch diverse Pflanzungen, Wildblumenwiesen, Fitness-Parcours und sehr vielen Sitzmöglichkeiten. Auf eine Feuerstelle beziehungsweise einen Grillplatz wurde hingegen verzichtet, weil solche Einrichtungen zu stark von Vandalismus bedroht sein könnte und der Brandschutz nicht zu gewährleisten ist.

Bürgerbeteiligung seit eineinhalb Jahren

In einem als vorbildlich geltenden Verfahren hat die Verwaltung seit November 2018 umfänglich die Bewohnerschaft des Wohngebietes in den Planungsprozess einbezogen, deren Forderungen und Wünsch abgefragt, unter anderem in zwei großen Bürgerversammlungen und einem Stadtteilspaziergang.

Schon wochenlang Streit

Nun ist die Vorplanung fertig, bis Juni soll eigentlich die detaillierte Ausführungsplanung stehen. Bereits im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss am 11. März entbrannte jedoch Streit, der sich bis heute fortsetzt. Vor allem die Bündnisgrünen kritisieren das Vorgehen der Verwaltung: „Während der Planer bei der Bürgerveranstaltung noch davon sprach, dass die Ausführung als Pflasterweg vorgesehen sei, hat die Verwaltung inzwischen festgelegt, dass der Weg asphaltiert werden soll“, moniert die Stadtverordnete Martina Marx in einem Schreiben ihrer Fraktion an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Geschützte Arten nachgewiesen

„Es ist nachvollziehbar, dass die Naturschutzverbände diese Entscheidung sehr kritisch sehen, sind doch an dem Standort streng geschützte Arten wie Wildbiene und Zauneidechse nachgewiesen. Deren Lebensraum wird durch die geplanten Maßnahmen zerstört, insbesondere aber durch die Ausführung des Weges mit einer Asphaltdecke.“ Tatsächlich haben sich auch die in der Grünen Liga versammelten Naturschutzverbände auch in einem Schreiben an Scheller beschwert.

Ganzjährige Nutzbarkeit

„Wesentliches Projektziel ist unter anderem die Herstellung eines barrierefreien Geh- und Radweges am Silokanal, der ganzjährig, bei jeder Witterung und für alle Nutzergruppen uneingeschränkt benutzbar sein muss. Diese Forderung ergibt sich auch aus den Praxisregeln des Fördermittelgebers ist zwingende Voraussetzung dafür, dass Städtebauförderungsmittel für diese Maßnahme eingesetzt werden dürfen“, schreibt Scheller in seiner Antwort an Martina Marx. Das müsse in der Regel für 25 Jahre sichergestellt sein und gleichzeitig dürfe es nicht den Stadthaushalt über die Maßen durch aufwendiges Instandhalten belasten.

Nutzer wollen glatten Belag

Zudem habe man die künftigen Nutzer, also vor allem die Mieter von WBG und Wobra sowie den Behindertenbeirat befragt – alle hätten sich einen möglichst glatten und ganzjährig nutzbaren Belag gewünscht. Der Uferweg am Packhof beispielsweise sei auch asphaltiert und treffe auf hohe Akzeptanz.

Alternativen sind vorhanden

Die bündnisgrüne Volksvertreterin schlägt Alternativen vor. „Die von den Rollstuhlfahren oft zu Recht bemängelten Wege mit wassergebundener Decke, die in Brandenburg überwiegend mit lehmhaltiger Bindung hergestellt werden, sind ja nicht die einzige Möglichkeit, Asphalt und Versieglung zu vermeiden.“ Längst hätten sich wassergebundene Systeme mit alternativen Materialien anderswo zur Zufriedenheit aller Benutzergruppen etabliert. „Als Beispiele seien hier der Spreeweg am Plänterwald in Berlin, der Bürgergarten in Templin oder der Elberadweg bei Wittenberge genannt. Selbst die Wege der Waldbühne in Berlin wurde trotz starken Gefälles und umfassender Barrierefreiheit erfolgreich mit wassergebundenen Materialien erneuert, selbstverständlich ohne Pfützenbildung und Tauwettermatsch.“

Von André Wirsing