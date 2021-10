Brandenburg/H

Der Ehrliche ist der Dumme: So muss es Peter Ozik erscheinen, der nun mit dem Abwasseranschlusszwang der Stadt für sein Erholungsgrundstück beglückt wird, viele seiner Nachbarn hingegen nicht.

Baugenehmigung seit 2007

Doch der Reihe nach: Das Ehepaar Ozik hat unweit seiner Mietwohnung ein Erholungsgrundstück an der Brielower Landstraße direkt neben der Kleingartenanlage. Dort gibt es zehn solcher Erholungsgrundstücke nebeneinander. 2007 gab es eine Baugenehmigung für ein Wochenendhäuschen plus einer abflusslosen Sammelgrube fürs Abwasser.

Brief aus dem Rathaus

Jedes Jahr kam der Entsorgungsfachbetrieb Heiber, um seine Grube zu leeren – das waren immer nicht mehr als 2,5 Kubikmeter und kostete knapp 30 Euro. Im Januar 2018 kam dann ein Brief von der Fachgruppe Wasser aus dem Rathaus: „Leider liegen uns keine Informationen über ihre Grundstücks-Entwässerungsanlage und die bisherige Praxis der Abwasserentsorgung vor“, schrieb die damalige Fachgruppenleiterin Nicole Ristow. Sie bitte daher um Mitwirkung, sprich Auskunft.

Nur zwei haben genatwortet

„Ich und mein direkter Nachbar waren die Einzigen, die wahrheitsgemäß geantwortet haben. Die anderen haben wohl gar nicht reagiert“, sagt der Brandenburger. Einen Monat später durfte er einen so genannten Erhebungsbogen ausfüllen. Ab 2020 kam dann schon der neue Entsorger, weil nur noch zwei Vertragspartner entsorgen durften: Die Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH SDL sowie Hartmut Klingsporn aus Mahlenzien. Für die Oziks ist SDL zuständig.

132 Euro Grundgebühr

Und im Juni 2021 kam dann der Hammer: Statt knapp 30 Euro soll er nun mehr als 100 Euro bezahlen – anteilige Grundgebühr von 99,18 Euro plus 8,22 Abwassergebühr. Im nächsten Jahr wird es noch mehr: Für drei Kubikmeter Abwasser im Jahr zahlt er besagte drei mal 2,74 Euro, aber für die Grundgebühr noch einmal 132 Euro – elf Euro pro Monat.

Widerspruch im Rathaus

Ozik legte Widerspruch ein, legte Formfehler offen, schrieb sogar an Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU): „Von den zehn Gartenbesitzern in unserer Straße entsorgen nur zwei Gartenbesitzer umweltschützend ihr Abwasser in einen Behälter. Vor drei Jahren habe ich wahrheitsgemäße Angaben gemacht und werde jetzt mit einer zwölfmonatigen Grundgebühr bedacht.“ Als Antwort bekam er von einer Sachbearbeiterin lediglich die aktuelle Abwassergebührensatzung der Stadt Brandenburg an der Havel zugeschickt, der Beschwerdeführer könne daraus selbst die Rechtsgrundlagen ableiten.

Es habe schon seine Richtigkeit, dass Oziks und ihr Nachbar nach der Satzung veranlagt werden, die anderen kämen auch noch dran. Und wenn sie nicht nachweisen können, wie sie bisher ordnungsgemäß entsorgt haben, bekommen sie richtig Ärger.

Kathleen Garz leitet die Fachgruppe Wasser in der Stadtverwaltung. Quelle: Rüdiger Böhme

1200 Grundstücke erfasst

„Wir hatten mit einem Bestand von 800 Wochenend-Grundstücken angefangen und sind jetzt bei 1200“, sagt die Fachgruppenleiterin Kathleen Garz. Erst seit zwei Jahren sei die Stadt dabei, alle Besitzer von Wochenendgrundstücken vollständig zu erfassen und zu „integrieren“ – nämlich ins Entsorgungssystem der Stadt.

Keine Garantie für Beseitigung

Die Kommune habe so handeln müssen, weil sie sonst die Abwasserbeseitigung nicht habe garantieren können. „Vorher mussten Grundstücksbesitzer Monate auf einen Termin warten, weil die privaten Entsorger nicht hinterher gekommen sind. Jetzt garantieren wir ein Entsorgen innerhalb von drei Wochen nach dem Anmelden“, sagt Kathleen Garz.

Verträge mit zwei Entsorgern

Die Brawag habe im Auftrag der Stadt mit den beiden Entsorgern SDL und Klingsporn entsprechende Verträge geschlossen, bei denen diese Fristen sind zu garantieren sind. „Viele Grundstückseigentümer sind froh, jetzt in diesem System integriert zu sein, weil sie da Sicherheit haben“, sagt die Fachgruppenleiterin.

Keine Saison-Grundgebühr

Es funktioniere auch nicht, die Grundgebühr nur saisonal zu erheben, weil die Grundstücke ja ganzjährig nutzbar sind. Auf der einheitlichen Veranlagung aller Grundstücksbesitzer basiere ja auch die Gebührenkalkulation für die ganze Stadt, bei der ein allgemeingültiger Satz ermittelt werde.

Alle Grundstücke werden erfasst

Die Verwaltung werde schrittweise alle Grundstücke erfassen, die Besitzer anschreiben und auch veranlagen. Man schaffe aber nicht mehr als etwa 200 Grundstücke im Jahr, weil die Ermittlungen ziemlich aufwändig seien. Und wenn festgestellt werde, dass Besitzer ihr Abwasser illegal entsorgt haben, werde das in der Regel als Straftat verfolgt.

Angebot zum Gespräch

Kathleen Garz bietet Renate und Peter Ozik an, sich das Entsorgungssystem nebst Satzung sich in ihrer Behörde in einem Gespräch erklären zu lassen.

