Was 2020 auf dem Zentrumsring gebaut wird

Brandenburg/H

Mit einem Jahr Verspätung beginnen im späten Frühjahr die Ausbauarbeiten auf der Bundesstraße 102 im Abschnitt zwischen der Gördenbrücke über die August-Bebel- und die Fontanestraße bis zur so genannten Europakurve am Fuße der gerade voll gesperrten Brücke „20. Jahrestag“.

Keine Vollsperrung

Zwischen der Stadt und dem für die Straßenunterhaltung zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen ist vereinbart worden, dass es ähnlich wie beim Abschnitt Rathenower Straße keine Vollsperrungen geben wird. Jeweils zwei Fahrbahnen bleiben wechselseitig immer frei, der Richtungsverkehr wird dann einspurig geführt.

Arbeiten schon ausgeschrieben

Frank Schmidt ist Dezernatsleiter beim Landesbetrieb Straßenwesen. Quelle: Rüdiger Böhme

„Die Arbeiten sind bereits öffentlich ausgeschrieben, Angebote können bis Mai bei uns eingehen“, sagt Planungsdezernent Frank Schmidt vom Landesbetrieb. Dann werde vergeben, die eigentlichen Arbeiten beginnen Ende Mai/Anfang Juni. Wegen der geforderten Durchlässigkeit für den Verkehr wird es bis zu 15 einzelne Bauabschnitte geben. Deshalb wird es auf der etwa 1500 Meter langen Strecke auch bis zum Frühjahr 2022 dauern.

Tempo 70 ist tabu

Dabei wurden frühere Pläne mit einem Ausbau zur Tempo-70-Zone längst verworfen. Im Abschnitt Fontanestraße sollte die Fahrbahn so ausgebaut werden, dass die zulässige Geschwindigkeit von Tempo 60 auf 70 erhöht werden kann. Doch reicht dafür der Straßenraum nicht aus. Für eine innerörtliche Tempo-70-Strecke hätte es Leitplanken auf dem Mittelstreifen und an den Seiten bedurft. Doch dann hätte es auf der südöstlichen Seite mit dem brach liegenden alten Kasernengelände nicht mehr genügend Platz für Rad- und Gehweg gegeben.

Also verzichtete man aufs Tempo und auf die Leitplanken, es wird für Tempo 50 ausgebaut. „Außerdem gibt es auf der Strecke zu viele Zufahrten und Einmündungen. Eventuell hätte es auch Probleme mit der Feuer- und Rettungswache gegeben“, sagt Schmidt.

Am falschen Ende begonnen?

Am Donnerstagabend zum MAZ-Brückentalk hatte der Brandenburger Klaus Augennadel angeregt, zuerst den Abschnitt Fontanestraße in Angriff zu nehmen, weil der in ungleich schlechterem Zustand sei als die August-Bebel-Straße. Doch ist dies aus planerischen und technologischen Gründen nicht möglich, erläuterte ihm Frank Schmidt.

Planungen für nächsten Abschnitt

Ganz so abwegig sind solche Überlegungen aber nicht, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) der MAZ. Von 2022 bis 2024 soll der Abschnitt vom Wiesenweg bis zur Bauhofstraße in Angriff genommen werden. Da wäre es schon denkbar, dass wir den schlechteren Abschnitt von der Wilhelmsdorfer- bis zur Bauhofstraße vorziehen.“

Auf einen konkreten Zeitplan ab 2022 lasse er sich noch nicht festlegen, entgegnet Schmidt. Auch, wenn er die kommunalen Überlegungen nachvollziehen könne, müsse dies auch praktisch umsetzbar sein. „Wir müssen ohnehin die ganze Etappe in einem Stück planen. Und praktisch hängt es vom Regenwasser ab, weil wir immer am tiefsten Punkt der Strecke mit dem Bauen beginnen.“

Stau auf der Havelbrücke

Auf dem Zentrumsring wird es in diesem Jahr laut Rathauschef Scheller auch noch zu weiteren Einschränkungen kommen. Auf der Havelbrücke zwischen Zander- und Otto-Sidow-Straße gibt es einspurige Verkehrsführung, weil auf dem Bauwerk Reparaturarbeiten an der Fahrbahn und am Unterbau notwendig sind.

Zudem muss laut Scheller auch noch eine Lösung gefunden werden für das Plangebiet für das entstehende Multi-Service-Center zwischen Caasmann-, Zander- und Klingenbergstraße. „Die Ausfahrt wird über die Klingenbergstraße erfolgen. Doch die Überführung der Zufahrt aus Richtung Havelbrücke ist schwierig, das wird die Zufahrt auch noch in Richtung Klingenbergstraße erfolgen“, sagt der Rathauschef. Endgültige Abstimmungen mit dem Landesbetrieb soll es dann Ende Februar geben.

Von André Wirsing