Was Brandenburg mit Kloster Lehnin verbindet

Nach neun Jahren ist es geschafft: Mit dem nun fertiggestellten letzten Teil des Zaucheradwegs zwischen Rietz auf Kloster Lehniner Territorium und Gollwitz in der Gemarkung Brandenburg an der Havel gibt es nun eine Verbindung zwischen dem Havelradweg (Europaradweg R 1) mit der Tour Brandenburg.

Ein Weg für alle

Es gibt auch eine Rastanlage und Fahrradstellplätze. Quelle: Rüdiger Böhme

Von den zweieinhalb Kilometern Länge liegen gut 1600 Meter auf Stadtgebiet und 850 Meter in Kloster Lehnin. Offiziell heißt die Verbindung „multifunktionaler Wirtschaftsweg“, weil er gleichzeitig zum Erreichen der benachbarten Wald- und Ackerflächen dient, und Zuwegung zum Schöpfwerk und zum Emsterdamm ist.

Lücke geschlossen Der Zaucheradweg beginnt auf Brandenburger Seite direkt neben der Bundesstraße 1 an der stadtauswärts Abfahrt der Überführung über die RE-1-Bahnstrecke, führt dann über einen 200 Meter langen Wirtschaftsweg, der mit dem Bauwerk errichtet wurde, zum Startpunkt. Hier gibt es eine „Knorpelschänke“ und Fahrradabstellanlagen. Bis zum Schöpfwerk hat er eine Breite von 3,50 Metern plus 50 Zentimetern Seitenstreifen auf jeder Seite. Ab dem Schöpfwerk verläuft er auf 2,50 Metern plus Randstreifen direkt auf dem Deich östlich des Emsterkanals. Er endet an der Brücke über den Kanal. Der 200 Meter lange Abschnitt bis zum Ortseingang Rietz wird von September bis Februar gebaut. Der Zauche-Radweg insgesamt führt von Gollwitz über Rietz, Pritzerbe, Grebs, Netzen, Nahmitz, Lehnin bis Emstal. Für Kloster Lehnin wurden 257.500 Euro gefördert, knapp 86.000 gab die Gemeinde dazu. Für Brandenburg an der Havel gab es 450.000 Euro Förderung, ergänzt um 150.000 Euro Eigenanteil.

Erster Antrag schon 2011

„Im Jahr 2011 haben wir den ersten Antrag auf Förderung des Vorhabens gestellt, im Jahr 2018 bekamen wir dann den Förderbescheid des Landesamtes für ländliche Entwicklung“, sagt Gabriele Philipp-Plagemann, die in der Verwaltung die Ortsteile betreut. Das langer Verfahren lag im Wesentlichen daran, weil der neue Weg zu Teilen durch ein Naturschutzgebiet und darin durch das FFH- und Vogelschutzgebiet „ Rietzer See“ führt.

Spezielle Genehmigungen

Deswegen waren spezielle Genehmigungen notwendig und es mussten viele Behörden einbezogen werden. Den Zuschlag zum Bau hatte die Glindower Niederlassung der Rask Brandenburg GmbH bekommen. Das Unternehmen hat gerade im Asphaltbau einen sehr guten Ruf bei den Bauexperten. Die Bauleute mussten diesmal immer wieder Rücksicht auf Nist- und Brutzeiten Rücksicht nehmen und Pausen machen.

Die beiden Kommunen hatten die Arbeiten gemeinsam ausgeschrieben, damit durch das vertragliche Binden einer spezialisierten Firma auch die Qualität gesichert werden konnte.

Zusammenwachsen der Kommunen

Das obligatorische Band-Durchschneiden. Quelle: Rüdiger Böhme

„Es ist ein schönes Zeichen, dass die benachbarten Kommunen auch fahrradmäßig zusammenwachsen“, sagt die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ( CDU). „Es macht die Region noch interessanter“, ergänzt der Kloster-Lehniner Bürgermeister Uwe Brückner. Auch er verweist auf den jahrelangen gemeinsamen Kampf, bei dem sich die Partner aufeinander verlassen konnten.

„Jetzt müssen wir nur noch die 200 Meter Wirtschaftsweg entlang der Kreisstraße bis zum Ortseingang Rietz asphaltiert bekommen. Der Termin vom 15. September bis 28. Februar steht bereits fest, und Fördermittel haben wir auch schon“, sagt Brückner.

Viele Arbeiten notwendig

An der Gemarkungsgrenze zwischen beiden Kommunen stehen große Schilder auf denen die Radfahrer jeweils im Ort begrüßt werden. Begonnen hatten die Bauarbeiten am 22. Juli vorigen Jahres. Neben dem Bau von Wegen, Wendehammer und Zufahrten gab es auch noch Sicherungen an Bäumen, Grundstückseinfriedungen und Zäunen. Zuvor wurde alter Beton von Wirtschaftswege-Resten abgebrochen und die Archäologen suchten das Gebiet ab.

Zudem erledigten die Bauleute auch noch landschaftspflegerische Arbeiten, errichteten die Rastanlage und Fahrradbügel.

Weg auf der Deichkrone

Der Radweg verläuft in Teilen direkt auf der Deichkrone der Emster. Bei dem kanalartig ausgebauten Fluss Emster mit seinen Seenstrecken handelt es sich um eine Wasserstraße, die vom Sportbootverkehr zwischen dem Lehniner Kessel und der Einmündung in die Havel gegenüber von Klein Kreutz genutzt wird. Die Deichanlagen schützen insbesondere das Hinterland mit seinen Weiden und Äckern vor Überschwemmungen.

Gleichzeitig zum Wegebau musste die Deichkrone etwas erhöht werden, das schreibt die Hochwasserrichtlinie vor.

Von André Wirsing