Brandenburg/H

Das Jahresende ist da: Feiern wie in den Vorjahren ist diesmal allerdings nicht möglich. Was ist denn überhaupt noch erlaubt und was nicht?

Verordnung vom Land

Tatsächlich gelten weiterhin die Einschränkungen der nunmehr Dritten Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg. Hält man sich an diese Vorgaben, fallen die Feiern recht klein aus: Zusammenkommen dürfen lediglich Angehörige des eigenen Haushalts zusammen mit Personen eines weiteren Haushalts, insgesamt höchstens fünf Personen. Kinder bis zum 14. Lebensjahr werden dabei nicht mitgezählt. Die Regeln gelten für Treffen innerhalb und außerhalb der Wohnung, also auch im Freien.

Kein Alkohol in der Öffentlichkeit

Solche Szenen wie 2019/20 darf es zum anstehenden Jahreswechsel leider nicht geben. Quelle: Rüdiger Böhme

Es ist verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Zudem gelten Ausgangsbeschränkungen, nämlich am Silvestertag von 0 bis 5 Uhr und am Neujahrstag von 2 bis 5 Uhr. Selbstverständlich gelten auch die Regelungen zum Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen. Ist dies nicht möglich, soll ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Feuerwerksverkauf ist tabu

Der Verkauf von Feuerwerksartikeln ist im Jahr 2020 verboten. Ausgenommen davon sind Kleinstfeuerwerk, Tischfeuerwerk, Wunderkerzen oder Knallerbsen. Feuerwerksartikel der Kategorie 2 hingegen – also Raketen, Böller, Batterien – dürfen dem Verbraucher nicht überlassen werden.

Keine Böllerverbotszonen

Ein Böllerverbot von solchen Feuerwerksartikeln ist weder vom Land noch von der Stadt verfügt worden. Die Kommune verzichtet im Gegensatz zu anderen auch auf das Ausweisen bestimmter Straßen und Plätze als Böllerverbotszonen. „Es gibt in Brandenburg an der Havel keine Plätze, auf denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wir sind hier nicht die Berliner Festmeile oder die Glienicker Brücke in Potsdam, wo die Menschen naturgemäß dicht an dicht stehen“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Übliche Regeln für Knallerei

Daher ist es beispielsweise gestattet so genannte Restbestände zu benutzen also abzubrennen. Das Ordnungsamt weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass dennoch die Vorschriften für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sowie die Sicherheitshinweise strikt zu beachten sind. Verboten ist das Böllern allerdings in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden.

Klinikum ist ohnehin voll

„Unter Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr sowie des städtischen Klinikums werden daher alle Brandenburgerinnen und Brandenburger gebeten auf das Feuerwerk, auch mittels Restbeständen, zu verzichten und bei einem etwaigen Abbrennen größtmögliche Sorgfalt und Vorsicht walten zu lassen“, mahnt Penkawa. Schließlich herrscht im Städtischen Klinikum auch ohne Silvester derzeit täglich Hochbetrieb aufgrund der Pandemielage. Da verschärfen zusätzliche Notfälle die Situation dramatisch.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist ausschließlich am Silvester- und am Neujahrstag zulässig. Ebenso gilt wie immer, dass es sichere Startplätze geben muss, dass Feuerwerkskörper beim Zünden nicht in der Hand zu halten und dass Blindgänger kein weiteres Mal zu verwenden sind. Balkone, Terrassen sollten leer geräumt und Fenster sowie Mülltonnen geschlossen gehalten werden. Auch eine Sicherung des Hausbriefkastens ist sinnvoll.

Kaum Kontrollen möglich

Die Frage, wie und in welchem Umfang das Einhalten der Regeln im öffentlichen Raum durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrolliert wird, lässt der Verwaltungssprecher unbeantwortet. Wahrscheinlich scheitert es wieder an der dünnen Personaldecke. Aber immerhin ist noch die Polizei unterwegs.

Von André Wirsing