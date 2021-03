Brandenburg/H

Man erahnt sie noch, die einstige Gaststätte in der Bergmannstraße 20. Vielen Brandenburgern dürften die „Bismarck-Terrassen“ oder gar das „Haus der Freundschaft“ in guter Erinnerung sein. Und sei es nur, weil sich Gastwirt Günter Weber gern in preußischer Uniform präsentierte und ein Geburtstagskind oder eine Reisegruppe als Fürst Bismarck unterhielt. Seit 2016 ist das Restaurant geschlossen, und der westliche Außenbereich wirkt zunehmend verwildert.

Was wie der typische Dornröschenschlaf eine Stadtimmobilie aussehen mag, die auf den erweckenden Kuss eines Investors wartet, war für Ronny Schlusche, der das Gebäude seit den 1990er-Jahren besitzt, alles andere als ein Märchen. „Der Gastwirt hat hier von einem Tag zum anderen einfach aufgehört, trotz zwei Jahren Kündigungsfrist. Da lag die Boulette noch in der Pfanne, und ich stand auf einmal da, mit kleinem Kind, und hatte erst ein Jahr zuvor eine teure Heizungsanlage für die Kneipe installiert. Das Interieur und die Küchenausstattung waren in die Jahre gekommen und auch die Vorräte nicht mehr zu verwerten.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mietnomaden sorgten für Chaos

Zeitgleich gab es Probleme mit Mietern, die in der Etage darüber und im Seitenflügel vieles beschädigten. „Eine Mieterin zog aus und hinterließ rund zwanzig Kaninchen in der Wohnung. In den Wohnungen nebenan haben Leute das Parkett aus dem 19. Jahrhundert im Kamin verfeuert, die Einbauküche verscherbelt, und sogar die Badewanne stand eines Tages auf der Straße.“ Viele Fliesen seien kaputt gewesen, von Schäden durch Schimmel und verrottetes Holz nicht zu reden. Schlusche betont, dass er alles andere als ein Miethai gewesen sei und für solches Verhalten keine Erklärung finde. Er selbst lebe bescheiden, fahre noch immer seinen alten Wolga, den vielleicht einzigen weit und breit.

Besitzer Ronny Schlusche hatte mit dem Haus so seine lieben Sorgen. Heute betreibt er dort sein Computergeschäft. Quelle: Moritz Jacobi

Der Sohn eines Tischlers und gelernte Programmierer musste die Ärmel hochkrempeln und vom Verkauf der Gaststätteneinrichtung die Entsorgung und Renovierung der Wohnungen finanzieren. „Wir haben hier containerweise Krempel rausgetragen, bis letztes Jahr ging das.“ An eine erneute Verpachtung der Gaststätte war derweil nicht zu denken. Irgendwann habe sogar ein Investor ein Kaufangebot gemacht, um dort ein Hotel zu entwickeln, sagt Schlusche. Aber dann kam die Corona-Krise und machte dem einen Strich durch die Rechnung. Zu allem Übel wurde mit den Bauarbeiten an der Straße vor dem Haus auch die Fassade rissig. Währenddessen führt ein fehlkonstruierter Abfluss unter dem Straßengulli an der Südseite nach Regenfällen zur Bildung von Pfützen, die „Klatsch!“ an seiner Hauswand landen, wenn wieder ein Fahrzeug vom Krankenhaus die Straße hinunter kommt.

Ein Gebäude mit Historie

Nicht nur Schlusche, auch das Gebäude selbst hat einiges durchgemacht. Nach Auskunft des Eigentümers vermutete man hier bereits im Mittelalter eine Stallung mit Schänke, in der Reisende unterkamen, wenn die Stadttore bereits geschlossen waren. Urkundlich ist ein Lokal hier aber erst ab 1827. Ab 1844 war hieß es „Hohmanns Kaffeehaus“, gefolgt von „Mengerts Volksgarten“, einem Stammlokal der Sozialdemokraten. Nach der Übernahme durch die Adler-Brauerei wurden daraus die „Adler-Terrassen“. „Der Betreiber war wohl ein strammer Nazi und hat der NSDAP das Haus für eine symbolische Reichsmark vermacht“, erzählt Schlusche. „Vielleicht hat man deshalb später ein Haus für die Gesellschaft der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft daraus gemacht.“ Und schiebt hinterher, dass er im Obergeschoss bei der Renovierung reichlich Maschendraht aus den Wänden gezogen habe – ein Hinweis auf Abhörtätigkeiten durch die Staatssicherheit der DDR. Zuvor zogen aber noch die Puppenspieler vom Brandenburger Theater und das städtische Kulturbüro ein.

Das „Haus der Freundschaft“ auf einer Ansichtskarte der 70er oder 80er Jahre. Quelle: Heiko Hesse

Allenfalls noch Ferienwohnungen für Touristen

Mit der Vermietung hatte Schlusche derart viel Ärger, dass eine Fortführung für ihn nicht in Frage kommt. Im Erdgeschoss hat er nun seinen Computerladen eingerichtet, den er früher auch schon in der Hauptstraße geführt hatte. In die Wohnungen darüber sind seine Mutter und seine Tochter eingezogen, hinten wohnt er selbst mit seiner Familie, „und renoviert wird dann gemeinschaftlich.“ Einen Teil des Grundstücks hat er anlässlich der BUGA der Stadt überlassen. Die einstige Gründerzeit-Fassade wurde zu DDR-Zeiten abgeschlagen – „zu bourgeois“, vermutet Schlusche. Er hätte sie gern wieder hergerichtet, sucht aber noch passende Vorlagen, wie es einmal ausgesehen haben könnte. Auch im Seitenflügel neben dem Aufgang zum Marienberg wird noch gewerkelt, aber stets nur so viel, wie es das bescheidene Budget gestattet. Ferienwohnungen möchte er dort gern einrichten, wenn es die Lage irgendwann zulässt. Mit der Gastronomie wird es das in der Bergstraße 20 aber vorerst gewesen sein.

Von Moritz Jacobi