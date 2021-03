Brandenburg/H

Michael Vollmer ist nicht nur engagierter Professor für Experimentalphysik an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB), sondern auch überzeugter Klimaschützer.

In der an diesem Donnerstag beginnenden Online-Ringvorlesung zu den Themen Klima, Energie und Nachhaltigkeit (s. Infobox) wollen er, Technik-Professor Robert Flassig und andere Wissenschaftler zum Handeln anregen und dabei unterstützen, Argumente einzuordnen, Fakten von Meinungen zu unterscheiden und Unwahrheiten zu identifizieren. Die MAZ sprach mit dem Initiator der Reihe.

Das essentielle Problem unserer Zeit

Inwiefern haben Sie Hoffnung, dass sich Menschen inmitten der Corona-Pandemie für das Klimathema interessieren?

Michael Vollmer: Ich bin fest überzeugt, dass der Klimawandel DAS essentielle Problem unserer Zeit ist. Denn im Vergleich dazu sehe ich die großen Herausforderungen und Belastungen der Corona-Pandemie – wie bei jeder anderen Pandemie – als zeitlich begrenzt an.

Reden Sie damit nicht Corona etwas klein?

Bei der Klimakrise geht es nicht um ein oder zwei Jahre Einschränkungen und Leid durch Krankheit und Todesfälle. Es geht um unsere Lebensgrundlagen und um die Zukunft unserer Kinder, Enkel und aller folgenden Generationen. Es geht um Jahrzehnte und Jahrhunderte und um die grundlegendsten Dinge wie Nahrung und Trinkwasser.

Das Problem scheint vielen Menschen dennoch fern.

Wenn wir jetzt nicht handeln, finden wir bald eine deutlich weniger lebenswerte Welt vor. Wir werden viele Tier- und Pflanzenarten nur noch aus dem Museum kennen und zu verantworten haben, dass sich Kriege und Konflikte unter den Menschen verschärfen.

Michael Vollmer hat die Ringvorlesung initiiert. Er ist Professor für Experimentalphysik an der Technischen Hochschule Brandenburg. Quelle: THB

Was stimmt Sie optimistisch?

Für die Wichtigkeit dieses Themas gab es vor der Pandemie ein deutlich gewachsenes Bewusstsein in der breiten Bevölkerung. Deshalb bin ich überzeugt, dass es auch jetzt viele Menschen gibt, die vorausschauen und an ihre Kinder und Enkel denken. Sie werden sich nach wie vor für die Problematik interessieren und handeln.

An welchen Stellen werden Sie und Ihre Mitstreiter Möglichkeiten aufzeigen, wie man als Einzelner dem Klimawandel entgegensetzen kann?

Hierzu wird es in diversen Beiträgen immer wieder klare Aussagen geben. Außerdem besteht auch immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich kann nur herzlich dazu einladen, sich möglichst viele Vorträge anzuhören. In den Vorlesungen im Juni wollen wir bewusst praktische Lösungsansätze aufzeigen.

Programm der Ringvorlesung Die kostenlosen Online-Vorträge finden donnerstags ab 16 Uhr statt und dauern einschließlich Fragerunde 90 Minuten. Für das genutzte Online-Konferenzsystem BigBlueButton muss vorher keine Software installiert werden. Der Link für die Veranstaltung und sämtliche Vorträge sind im Veranstaltungskalender der THB zu finden: www.th-brandenburg.de/veranstaltungen. Das Programm: 18.3.2021: Michael Vollmer: Vom Treibhauseffekt zum Klimawandel 25.3.2021: Robert Flassig: Eine Skizze des Begriffs Nachhaltigkeit 8.4.2021 Ulrich Brasche: Nachhaltigkeit – Leitidee oder Zumutung? 15.4.2021: Robert Flassig: Effizienz, Suffizienz und Konsistenz bei Energie und Ressourcenumwandlung 22.4.2021: Thomas Götze: Energieaufwand für Mobilität: Vergleich der Verkehrsmittel 29.4.2021: Ulrich Brasche: Klimaschutz – ein öffentliches Gut, das alle haben wollen, aber keiner herstellen will 6.5.2021: Romy Niemann: CO2 Emissionen und Zertifikatehandel 20.5.2021: Philipp Jaehn: Klimawandel und Gesundheit 27.5.2021: Robert Flassig: Wertstoffkreisläufe, Recycling, Müllvermeidung 3.6.2021: Michael Vollmer: Solarthermik und Photovoltaik 10.6.2021: Thomas Götze: Leichte Elektromobilität in urbanen Räumen 17.6.2021: Robert Flassig: Ansätze zum klimafreundlichen Energiesystemumbau – Speicher / Sektorenkopplung 24.6.2021 Ulrich Brasche: Globalisierung – (wie) könnten die Gewinner die Verlierer entschädigen?

Was wird die Kernaussage sein?

Es wird in den Veranstaltungen klar werden, dass es keine bequeme one-fits-all-Lösung gibt, also eine einzige für alles passende Lösung. Es ist sehr anstrengend, Klimafolgeschäden zu vermeiden und sich daran anzupassen. Die grundlegende Frage ist: Wie können wir gewährleisten, dass wir und weitere Generationen auch in Zukunft eine lebenswerte Welt vorfinden. Wie kann man bei sich selbst anfangen? Wir müssen unsere Gewohnheiten hinterfragen, bewusster und rücksichtsvoller leben, insbesondere nachhaltiger. Wir werden lernen müssen, Dinge anders als bisher zu machen.

Welches klimarelevante (Fehl-)Verhalten fällt Ihnen in Brandenburg an der Havel regelmäßig auf?

Ich sehe keinen Unterschied zwischen Brandenburg (Havel) und anderen Teilen Deutschlands. Sicher ist es wichtig, Probleme aufzeigen. Doch finde ich es nicht richtig, uns gegenseitig anzuklagen. Lassen Sie uns lieber gemeinsam nach vorne sehen! Ich selbst versuche, mein eigenes Verhalten immer wieder kritisch zu betrachten und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Den Lebensstil angepasst

Wie tun Sie in Ihrem Alltag?

Zum Beispiel fahre ich fast überhaupt kein Auto mehr, sondern nutze nahezu immer das Fahrrad. Ich bin zum Vegetarier geworden. Meine Familie und ich achten beim Einkauf auf regionale und jahreszeitliche Produkte. Das bedeutet unter anderem, im Winter auf Erdbeeren zu verzichten, auch wenn sie mir noch so gut schmecken. Doch sie werden dann mit dem Flugzeug geliefert.

So viele Einschränkungen dürften die meisten Mitbürger überfordern, meinen Sie nicht?

Ich denke, es geht eher darum den eigenen Lebensstil zu überdenken und an sinnvollen Stellen anzupassen oder so zu verändern, dass unsere Nachkommen keine großen Einschränkungen erleben müssen, die sie – nicht wie wir jetzt – selbst nicht mehr beeinflussen können. Neben dem täglichen Leben kann man natürlich auch andere Dinge verändern. Auf unserem Haus habe ich im vergangenen Jahr neben einer Solarthermikanlage zum Beispiel eine Photovoltaik-Anlage installiert. Noch vor der Pandemie habe ich eine freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnet, auf dienstliche Flugreisen zu verzichten, solange das Ziel nicht weiter als 1000 Kilometer entfernt liegt. Mit meiner Familie will ich gar keine Urlaubsreisen mehr mit dem Flugzeug unternehmen.

Fridays for Future nach wie vor einflussreich

Was halten Sie von der fast in Vergessenheit geratenen Fridays-for-Future-Bewegung und Greta Thunberg?

Ich finde keineswegs, dass FFF generell in Vergessenheit geraten ist. Die Bewegung ist nach wie vor einflussreich und wichtig. Natürlich haben die Gefahren der Corona-Pandemie bei verantwortungsvollen jungen Menschen dazu geführt, dass es weniger Aktionen im öffentlichen Raum gab. Es wird auf andere Weise agiert.

Kommt die Bewegung zurück?

Nach Corona wird es sicher auch wieder regelmäßige große, auffällige Aktionen geben. Ganz bestimmt wird dann auch die Tagespresse wieder über die weltweite Bewegung berichten. FFF ist und bleibt aktiv, genau wie Scientists for Future und viele andere ähnliche Initiativen. Als nächstes findet ein globaler Klimastreik am Freitag, 19. März, statt.

Von Jürgen Lauterbach