Brandenburg/H

Die Behörden in Stadt, Land und Bund halten sich zurück in ihrer Bewertung einer möglichen Schadstoffbelastung des Faulen Sees im Gränert in Kirchmöser. In der Tendenz sind sie skeptisch.

Der seit Jahrzehnten in Kirchmöser lebende und im Wald bewanderte Michael B. Nowka (77) hatte in einem Gastbeitrag für die MAZ beschrieben und begründet, warum Schadstoffe wie TNT und Uran in das Wasser des kleinen Sees gelangt sein könnten, der im Naturschutzgebiet Gränert liegt.

Michael B. Nowka aus Kirchmöser. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach seiner Theorie sind womöglich nicht die Biber mit ihren Bauten und dem angestauten Wasser verantwortlich für das großflächige Erlensterben rund um den See. Vom früheren Schießplatz könnten nach seiner Überlegung Rückstände der Munition in den Faulen See geleitet worden sein. Nach Nowkas Auffassung trüge damit der Bund als Rechtsnachfolger Verantwortung wegen der Schäden.

Bundesbehörden wie das Umweltbundesamt und das Bundesamt für Naturschutz erklären sich für nicht zuständig und verweisen an das Land Brandenburg. Das dortige Umweltministerium leitete die Anfrage an das Landesamt für Umwelt (LfU) weiter, das wiederum an die Stadtverwaltung verweist.

Denn im Landesamt liegen zu dem Thema „keine konkrete Kenntnisse“. Immerhin erklärt Thomas Frey für das LfU, dass starke Wasserstandsschwankungen, vor allem Anstiege nach oben (längere Zeit über 20 bis 40 Zentimeter), Erlen zum Absterben bringen.

Biber als häufigster Verursacher

Temporäre Biberstaue mit deutlich höheren Wasserständen gehören den Angaben zufolge zu den häufigsten „Verursachern“, dass solche Bäume großflächigen absterben. So sei eben die Natur, und das passiere regelmäßig an vielen Gewässern Brandenburgs.

Erlen wachsen schnell wieder nach. Diese können laut Frey mit den höheren Wasserständen gut umgehen. Doch ob am Faulen See diese Erklärung greift oder andere Erklärungen besser sind, kann das Umweltamtes des Landes nicht sagen.

Tiefgründige Recherchen nicht möglich

Die Kenntnisse über den Faulen See sind in der Stadtverwaltung offenbar kaum größer. Der Sachverhalt sei den Umweltbehörden nicht bekannt und tiefgründige Recherchen seien nicht möglich, heißt es ohne weitere Begründung von dort. Die Anfrage zum Faulen See hat nun die städtische Wasserbehörde auf dem Tisch.

Deutlich äußert sich nur Stadtförster Thomas Meier. Er hält die Schadstoff-These für abenteuerlich. Aus seiner Sicht liegt es klar am Biber, dass sich Wasser anstaut und die Erle nicht bestehen kann, wenn sie das ganze Jahr im Wasser steht.

Von Jürgen Lauterbach