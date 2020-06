Was die DDR an Stadtentwicklung betrieb und was nicht

Brandenburg/H

Historische Städte wie Brandenburg an der Havel geben kein statisches Bild ab, ständig verändern sie sich und erfahren eine massive Entwicklung. Gerade die drei Stadtkerne Altstadt, Neustadt und Dom waren nie völlig zerstört, entwickelten sich vielmehr recht kontinuierlich.

Ausschnitt von 45 Jahren

Einen kleinen zeitlichen Ausschnitt können die Brandenburger und ihre Gäste nun nacherleben: Es geht im Wesentlichen um die Stadtentwicklung in der Zeit vom Kriegsende bis zum Ende der DDR.

Freiluft-Ausstellung

Die Freiluft-Ausstellung „Spiegel der Gesellschaft: Stadtplanungen in Brandenburg“ im öffentlichen Stadtraum lädt zum Rundgang zu verschiedenen Orten ein. Startpunkt der Tour ist vor dem Haus Pauliner Straße 7-9, weitere Stelen und Tafeln mit Beschreibungen gibt es noch in der Sankt-Annen-Straße nahe der Brücke sowie am Salzhofufer.

Keine sozialistische Stadt

So finden sich schöne Bauten aus DDR-Zeiten, gelungene Beispiele für Ergänzung und Fortentwicklung, aber auch Bauten, die besser nicht entstanden wären. Dennoch kann Kulturbeigeordneter Wolfgang Erlebach ( Die Linke) konstatieren: „Das große Ziel einer sozialistischen Stadt ist nicht erreicht worden.“

Und keine „ Karl-Marx-Allee “

Der Historiker Joachim Müller ordnet die Entwicklung ein, so war beispielsweise an den ersten Planungen ab 1946 noch der Vater des Wohlfahrtsforums Karl Erbs beteiligt. Die drei großen Wohnblöcke in der Pauliner Straße hat unter anderem der spätere Stadtplaner Hans-Jürgen Kluge entworfen. Nach dem Arbeiteraufstand 1953 wurden die Pläne eingestampft, aus der einstigen Prachtmeile Sankt-Annen-Straße, die im Krieg zu großen Teilen zerstört war, eine Art kleine „ Karl-Marx-Allee“ herzustellen.

Pläne nur teilweise realisiert

Es wurden dann viergeschossige Wohnbauten mit den beiden dominierenden Hochhäusern am östlichen Eingang zur Neustadt in der damaligen Friedensstraße. Also wurden nur Teile von großen Plänen umgesetzt.

Internationale Moderne

Im späten Internationalen Stil war das Gebäude der heutigen Medizinischen Schule angelegt. Quelle: JACQUELINE STEINER

Selbst ein Zeugnis des Architekturstils Internationale Moderne lässt sich bei genauem Hinsehen finden. Eigentlich war dieser Stil in der DDR nicht gelitten, doch als ein Flügel eines möglichen Rathauses entstand der Bau, der heute die Medizinische Schule beherbergt.

Als durchaus gelungen bewerten kann man den Versuch, Fehlendes zu ergänzen – etwa mit dem Plattenbau in der Neustädtischen Heidestraße, der sich in Größe und Form der Umgebung anpasst.

Widersprüchliche Entwicklungen

Vieles zu DDR-Zeiten war widersprüchlich – Stadtentwicklung fußte bis in die 1980er-Jahre auf dem Aufbaugesetz von 1950: Geplant wurde zentral, Privateigentum war weitgehend ausgeschaltet. Nach 1953 wollte die DDR ganz schnellen Wohnungsbau. 1967 gab es einen Entwurf für ein Bebauen links und rechts der Havel. Wäre der umgesetzt worden, hätte man weder Alt- noch Neustadt wiedererkannt.

Verkappter Abbruch-Plan

Dann begann der Wohnungsbau auf der Grünen Wiese, zuerst in Nord, zuletzt in Hohenstücken. Für die Innenstädte gab es regelrechte Bausperren. „Eigentlich war dies ein verkappter Abbruch-Plan durch Weglassen von Investitionen“, sagt Müller. Erst in den letzten Jahren der DDR habe es ein Umdenken gegeben, und es wurden vorhandene historische Strukturen wenigstens teilweise erhalten.

Glück für Denkmal-Bewahrer

Im Nachhinein erwies sich das als Glück für die Denkmalpfleger. Es wurde nichts willentlich zerstört, viele Dinge blieben original oder konnten wenigstens saniert oder nachgebildet werden.

Die Ausstellung ist Teil des Gesamtprojektes der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg zum Jahresthema „Zerstört - Erhalten - Gerettet. Lebenswerte Altstädte“

