Brandenburg/H

An diesem Sonntag wird der Deutsche Bundestag neu gewählt. Brandenburg an der Havel gehört zum Wahlkreis 60, allein in der Stadt gibt es 65 Wahllokale.

Es zählt das Wählerverzeichnis

Auch wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat, kann wählen gehen. Der Wähler muss nur wissen, wo sein Wahllokal ist, und er muss sich ausweisen können. Wer schon einmal eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt bekommen hat, kann sich auch sicher sein, im Wählerverzeichnis zu stehen. Die Liste der Wahllokale hat die Stadt veröffentlicht auf ihrer Internetseite unter www.stadt-brandenburg.de/rathaus/wahlen/bundestagswahl/wahllokale.

Ungültige Stimmen sind verloren

Wer seinen Wahlzettel ungültig macht, beispielsweise mittels Durchstreichen, Beschreiben mit Bemerkungen und Zeichnungen, wird nicht gezählt. Die Stimme geht dann an keine Partei, keinen Bewerber.

Briefwahl bis Sonntagabend

Die Wahllokale sind am Wahlsonntag von 8-18 Uhr geöffnet. Informationen zum Wahllokal stehen auf der Wahlbenachrichtigungskarte. Bis 18 Uhr ist auch noch Briefwahl möglich, die ausgefüllten Wahlunterlagen soll man aber nicht mehr in die Post geben, weil sie nicht mehr ankommt. Besser ist es, den Briefkasten der Gemeinde zu nutzen, der wird auch am Wahltag ständig geleert.

Hygieneregeln gelten

Damit alle sicher wählen können, gibt es Hygieneregeln zum Corona-Infektionsschutz: Bei Betreten und während des gesamten Aufenthaltes im Gebäude, einschließlich im Wahllokal, ist das Tragen einer selbst mitgebrachten medizinischen Schutzmaske verpflichtend. Ausnahmen sind durch Vorweisen einer ärztlichen Bescheinigung möglich.

Abstandsgebot auch beim Warten

Zu Personen, die nicht dem eigenem Hausstand angehören, ist ein Abstand von 1,50 Meter einzuhalten. Menschenansammlungen und dicht gedrängte Warteschlangen sollten vermieden werden. Auch beim möglichen Anstehen am Wahllokal gilt das Abstandsgebot. Jedes Wahllokal ist mit Hand-Desinfektionsmitteln für Wahlvorstände und Wähler ausgestattet. Sie sollten auch benutzt werden.

Begrenzte Personenzahl

Die Anzahl der Personen im Wahllokal ist begrenzt. Es sollten sich nur so viele Wählende gleichzeitig im Wahllokal befinden, wie Wahlkabinen vorhanden sind. Es kann daher zu Wartezeiten kommen.

Mittags ist es nicht so voll

Die beste Zeit zum Wählen kann man nicht voraussagen: Gegen Mittag ist eine gute Idee, wenn man Warteschlangen vermeiden will. Viele kommen gleich am Morgen, andere nach dem Kirchgang. Es ist aber auch vom Wetter abhängig – für diesen Sonntag ist noch einmal richtig schöne Wärme angesagt, bevor es dann für mindestens zwei Wochen kühler wird. Deshalb dürften viele auch vormittags gehen, weil sie sich für den Resttag noch etwas vornehmen.

Von André Wirsing