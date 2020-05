Was die Stadt für die Zuhause-Kampagne ausgibt

Brandenburg/H

Die Stadt lässt sich ihre Kampagne „Bleiben Sie zu Hause“ während der Corona-Pandemie eine Menge Geld kosten – nämlich bislang genau 22.100 Euro. Das teilt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf Anfrage des Stadtverordneten Carsten Eichmüller ( SPD) mit.

Angebot von Außenwerber Ströer Media

Demnach habe die Kommune ein „spezielles Angebot“ der Außenwerbungsfirma Ströer Media angenommen – diese wollte nur die „technischen Herstellungskosten“ zur Werbung auf Großflächen und in Wartehäuschen berechnen, ohne die sonst üblichen weiteren Fixkostenanteile. Auch andere Kommunen wie Essen, Hennigsdorf, Kaiserslautern, Offenbach, Saarbrücken oder Rastatt hätten die Offerte angenommen.

Zwei Serien mit 50 Plakaten

So habe auch Brandenburg an der Havel zwei Serien von je 50 Plakaten im Stadtgebiet gebucht: Zuerst vom 7. bis 16. April, aktuell vom 5. bis 18. Mai. Dafür habe man insgesamt 9100 Euro bezahlen müssen.

Zudem habe es diverse Anzeigenschaltungen in den Online- und Printauftritten verschiedener Medien, darunter auch der MAZ, gegeben. Das habe insgesamt 12.600 Euro gekostet. Für 400 Euro gab es weitere Anzeigen im sozialen Netzwerk Facebook. Die Kosten würden bestritten aus den Budgets der Pressestelle sowie der Fachgruppe Wahlen und Statistik.

Zuspruch von vielen Bürgern

„Wir haben regelmäßig auf diese besonderen Formen der Kommunikation auch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der Stadt hingewiesen und dafür großen Zuspruch von den Brandenburgern erhalten. Die aktive Kommunikation unserer Stadt ist vielfach gelobt worden“, schreibt Scheller an die Stadtverordneten. Zudem dankt er ausdrücklich den Journalisten für die redaktionelle Berichterstattung.

Lieber Masken statt Plakate

Eichmüller sieht die Aktion nicht so positiv: „Für so viel Geld hätte man den Brandenburgern auch Mund-Nasen-Masken zum Stückpreis von 20 Cent kaufen können, das hätte locker gereicht.“

Ermüdungseffekt befürchtet

Britta Kornmesser ist Fraktionsvorsitzende der SPD. Quelle: Rüdiger Böhme

SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser bemüht sich um eine differenzierte Aussage: „Ich will gar nicht bewerten, ob es zu viel oder zu wenig Geld ist. Mich stört nur, dass beispielsweise an gesperrten Straßen wie der Europakurve zur 20.-Jahrestag-Brücke plakatiert wird und an der Magdeburger Landstraße auf ganz kurzem Abstand von ein paar Dutzend Metern gleich mit drei Großplakaten hintereinander.“

Das könne womöglich auch zu einem gewissen Ermüdungseffekt bei den Menschen führen, die eigentlich angesprochen und überzeugt werden sollen.

Kein Thema in Fraktionschef-Runde

Auch wenn die Gesamtsumme in dem Verfügungsrahmen liegt, in dem die Verwaltung nicht die gewählten Gremien fragen muss, hätte man die Zuhause-bleiben-Aktion in den regelmäßigen Telefonkonferenzen mit den Fraktionsvorsitzenden wenigstens ansprechen können. „Doch wurden wir nie informiert darüber, geschweige denn gefragt.“ Dabei seien die Konferenzen der ideale Ort, „um solch wichtige Anliegen zu besprechen“.

Von André Wirsing