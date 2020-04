Was die Stadtverordneten unbedingt beschließen müssen

Brandenburg/H

Die Stadtverordnetenversammlung soll am 13. Mai tagen, vorausgesetzt, die Eindämmungsverordnung im Zuge der Covid-19-Pandemie lässt das zu. Bislang gelten die Kontaktbeschränkungen bis zum 8. Mai. Deshalb entfällt die für den 29. April anberaumte Sitzung.

Verständigung mit Fraktionschefs

Über den neuen Termin hat sich Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) in dieser Woche mit den Fraktionsvorsitzenden verständigt. Eine Sitzung ist aus mehreren Gründen dringend nötig.

Mehr Finanzspielraum nötig

In erster Linie sind das die Stadtfinanzen, gerade brechen dramatisch die Einnahmen weg, nach Schellers Berechnung könnte das Jahr mit einem Minus von 25 Millionen Euro enden. Bisher gilt, dass ein Nachtragshaushalt aufzustellen ist, wenn die Ausgaben mehr als drei Millionen Euro überm Plan liegen, beziehungsweise wenn mehr als 1,5 Millionen Euro weniger Einnahmen fließen. Nach der kürzlich erlassenen Kommunalen Notlagen-Verordnung des Landes Brandenburg können die Stadtverordneten mit einfachem Beschluss diese Wertgrenzen ändern, so dass die Verwaltung mehr Spielraum bekommt.

Hauptausschuss mit größeren Befugnissen

„Es ist auch denkbar, dass die SVV mehr Verantwortung an den Hauptausschuss überträgt. Dessen Entscheidungsbefugnis endet bislang beispielsweise bei den überplanmäßigen Ausgaben bei 200.000 Euro“, sagt Scheller.

Aufgeschobene Entscheidungen

Zudem schieben Verwaltung und Volksvertreter bereits überfällige Beschlüsse vor sich her, für die eine Zustimmung der Stadtverordneten zwingend notwendig sind. Das ist die Bestellung eines neuen Bürgermeisters, auf dessen Einsetzen auch das Innenministerium drängt. Zudem stehen noch Entscheidungen zum Grundstücksverkauf Mühlentorstraße 18 an die Potsdamer Böhm-Gruppe sowie das Einrichten des zusätzlichen Verwaltungssitzes in der Upstallstraße 25 für das Sozialamt und die Volkshochschule an.

Bericht zu künftigen Themen

„Ich möchte zudem einen kurzen Bericht zu anstehenden Themen geben, denen wir uns in naher Zukunft widmen müssen. Das sind die Themen, die wir gerade in der Verwaltung vorbereiten beziehungsweise abarbeiten. Dazu gehören beispielsweise der Schulentwicklungsplan für die kommenden Jahre, der Kita-Bedarfsplan, der künftige Standort des Stadtmuseums sowie das Teilraum-Entwicklungskonzept für Hohenstücken“, sagt der Rathauschef.

Beim Kita-Bedarfsplan beispielsweise ist überfällig. Zwar wurde ein vorläufiger Entwurf im Februar und März in einigen Ausschüssen diskutiert, jedoch nicht von den Stadtverordneten verabschiedet. Außerdem hätte das Papier sowieso nur bis zum Sommerbeginn gegolten, es muss also dringend fortgeschrieben werden.

Sitzung in Sporthalle

Kommt es zu der Sitzung am 13. Mai, werden die Stadtverordneten voraussichtlich in der Dreifelder-Sporthalle am Marienberg tagen, weil im Rolandsaal des Rathauses die Mindestabstände nicht gewährleistet werden können.

