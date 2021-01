Brandenburg/H

Die mobilen Impfteams der Joanniter und des Deutschen Roten Kreuzes haben innerhalb der ersten Woche nach dem Start bei Renafan bereits 1450 Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen geimpft, darunter sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Einsätze werden vom Roten Kreuz koordiniert.

Täglich im Einsatz

Die Impfteams sind täglich im Einsatz. Je nach Größe der vollstationären Pflegeeinrichtungen mit ein bis vier Teams. Bereits Ende nächster Woche sind fast alle Altenpflegeeinrichtungen in Brandenburg an der Havel durchgeimpft.

Gute Vorbereitung in Heimen

„Wir bedanken uns besonders bei allen Pflegeeinrichtungen für die gute Vorbereitung der Impftermine und bei allen beteiligten Ärzten für die gute Zusammenarbeit. Für diese Mammutaufgabe, die uns in den nächsten Monaten beschäftigt, setzen wir damit ein positives Zeichen.“, sagt Vorstand Andreas Griebel.

Anerkennung vom Rathauschef

An diesem Freitag will er gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller das Caritas-Seniorenheim Sankt Benedikt besuchen, an diesem Tag wird in der Einrichtung geimpft. „ Scheller will dabei auch seinen Respekt vor den Impfteams mit den Ärzten und den Hilfsorganisationen zum Ausdruck bringen. Bei aller Kritik an den vom Land verantworteten Impfzentren, ist es doch eine unglaubliche Leistung, die hier vor Ort erbracht wird“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Von André Wirsing