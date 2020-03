Was geschieht mit den Kita-Beiträgen?

Brandenburg/H

Die Kindereinrichtungen sind geschlossen, was passiert mit den Elternbeiträgen? Im Nachbarkreis ist man vorgeprescht: Alle Kommunen im Landkreis Potsdam-Mittelmark setzen die Erhebung der Kita-Elternbeiträge für April aus. In dem Monat werden generell keine Beiträge für die Kinderbetreuung in Kitas und Hortbereichen kassiert. Darauf haben sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Landkreis verständigt. Die Kommunen haben wegen der Corona-Krise auf eine Notbetreuung in den Kitas und Horten umgestellt.

Keine Kitas in Stadt-Trägerschaft

Und in der Stadt? „Die Situation kleinerer Gemeinden trifft auf unsere Stadt Brandenburg mit einer vielfältigen privaten Trägerstruktur mit 61 Einrichtungen nicht zu. Wir sind allen Trägern und Erziehern dankbar, die in der jetzigen schwierigen Situation eine ganz starke Leistung vollbringen und für die Kindernotbetreuung von Eltern in kritischer Infrastruktur da sind“, sagt Verwaltungssprecher Jan Penkawa. Im Umland seien die meisten Einrichtungen noch in kommunaler Trägerschaft.

Personalkosten werden erstattet

„Wir stehen als Stadt fest an der Seite unserer freien Träger und wollen diese bestmöglich unterstützen. Zur Sicherung und Unterstützung der Trägerstruktur werden wir unabhängig von der aktuellen Notbetreuung die Personalkostenfinanzierung der Träger aufrecht erhalten, sodass dort Planungssicherheit ist.“

Einigung mit Land gesucht

Zur Frage der Elternbeiträge werde es eine Verständigung der Landesregierung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den Kommunalen Spitzenverbänden Landkreistag und Städtebund geben. „Diese dort getroffene Regelung werden wir übernehmen“, verspricht Penkawa.

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) bezweifelt, ob Bürgermeister und Amtsdirektoren einfach so auf Elternbeiträge verzichten können – ohne Beschlüsse von Gemeindevertretungen, Amtsausschüssen oder Stadtverordnetenversammlungen. „Wir werden in jedem Falle eine gute Lösung für die Eltern finden“, stellt Scheller in Aussicht.

Von André Wirsing