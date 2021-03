Ziesar

Der Gelbsenf hat seinen Dienst getan. Mit einer angekoppelten Scheibenegge rollt ein Traktor über die abgefrorenen Zwischenfrüchte. Die pflanzlichen Überreste des Stickstoffsammlers werden in den Boden eingearbeitet, der nach einem zweiten Arbeitsgang mit dem Grubber ab dem 10. April als Saatbett für Mais zur Verfügung steht. Weil sich zwischen den trockenen Senfhalmen auch aufgelaufener Roggen vom letzten Jahr breit macht, ist der mechanische Aufwand vor einer Neubestellung nicht zu unterschätzen.

Mechanische Unkrautbekämpfung

Noch könnte sich die Fiener Agrargenossenschaft in Ziesar die Arbeit leicht machen – mit Glyphosat. Doch das Landwirtschaftsunternehmen stellt bereits vom Totalherbizid auf andere Formen der Bekämpfung unerwünschter Pflanzen um. Ab 2024 soll es mit dem Einsatz von Glyphosat vorbei sein. So hat es die Bundesregierung im Rahmen des „Aktionsprogramm Insektenschutz“ beschlossen. Der Bundestag muss noch zustimmen. „Deshalb haben wir uns eine Kurzscheibenegge zur mechanischen Bodenbearbeitung gekauft. Damit kommen wir klar, wenn auch mit mehr Aufwand“, berichtet Vorstandsvorsitzender Elard von Gottberg.

Erst der Anfang

Doch das ist erst der Anfang, wenn es um die Landwirtschaft der Zukunft mit neuen Anforderungen an Pflanzenschutz, Naturschutz und Tierwohl geht. Auf den exzellent durch die kalte Jahreszeit gekommenen Wintersaaten läuft gerade die Frühjahrsdüngung. Unter anderem mit Stickstoff, einem wichtigen Lebensfaktor für Pflanzen. Auch Phosphor und Kali gehört auf den Feldern zu den Grundnährstoffen. Eine Düngeverordnung schreibt den Bauern genau vor, welche Mengen sie ausbringen dürfen. Der Bedarf ist nachweispflichtig. Auch bei der Nährstoffversorgung hat die Agrargenossenschaft ihre Strategie umgestellt.

Blühende Ackerrandstreifen im Fiener Bruch. Quelle: MAZ

Und zwar auf Flüssigdünger. Dazu wurde in eine Feldspritze investiert, die den flüssigen Dünger bei der Bestandsdüngung über die Blätter ausbringt. „Punktgenau und effizient. Vor allem in trockenen Jahren erreichen wir so eine bessere Düngewirkung gegenüber der klassischen Anwendung von Kalkammonsalpeter“, berichtet Gottberg. Auf 220 Hektar werden weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Es sind unbehandelte Ackerrandstreifen, wo sich gegen Ausgleichszahlungen Wildkräuter und damit Insekten entfalten können. Auch Blühstreifen gehören zum Beitrag der Agrargenossenschaft, um die Vielfalt der Insektenwelt zu fördern.

Viele Gründen für Artenrückgang

Was Agrarchef Gottberg an der aktuellen Insektendebatte stört, sind einseitige Schuldzuweisungen an die Landwirtschaft. Für den aus Niedersachsen stammenden Landwirt steht fest, dass es für den Artenrückgang viele Gründe gibt. „Unsere Branche hat es satt an den Pranger gestellt zu werden. Auch halte ich es für falsch, wenn andere darüber bestimmen wollen, wie wir Bauern unsere Arbeit zu machen haben. In jedem Betrieb sind die Bedingungen unterschiedlich. Es kommt beim Pflanzenschutz auf den richtigen Mix zwischen chemischen Mitteln und Alternativen an“, sagte Gottberg der MAZ. Im Gegensatz zu Brachflächen verbietet sich der Einsatz von Glyphosat auf Kulturpflanzen ohnehin. Ganz ohne selektive Herbizide gegen unerwünschte Konkurrenzpflanzen geht es dann doch nicht.

Neue Herausforderungen

Nicht nur auf dem Acker steht der Landwirtschaftsbetrieb mit diversen Gesetzespaketen vor neuen Herausforderungen. Zum Beispiel bei der Basisprämie, bei der es sich um eine hektarabhängige Direktzahlung nach EU-Richtlinien an die Bauern handelt, um diesen ein Grundeinkommen zu sichern. Ab 2023 sollen große Betriebe weniger, kleine und mittlere Betriebe dagegen mehr Beihilfen bekommen. „Für ostdeutsche Strukturen mit großflächigen Unternehmen ist solch eine Umverteilung eine Katastrophe“, findet Gottberg. Weniger Basisprämie wäre unter anderem kontraproduktiv zu den Bemühungen um mehr Tierwohl.

Stall der Zukunft

Als Betrieb mit einer Milchviehanlage von 1974 macht sich die Fiener Agrargenossenschaft Gedanken, wie der Stall der Zukunft am Standort Bücknitz aussehen könnte. Bei einem aktuellen Milchpreis von schlappen 32 Cent je Liter ist die Refinanzierung eines solchen Großprojektes nur ein Thema. Die Genehmigungsverfahren für Stallbauten müssten entrümpelt werden. Anpassungen im Baurecht gehören deshalb schon lange zu den Forderungen der berufsständischen Interessenvertretungen.

Am 22. März werden auch wieder Traktoren aus Ziesar durch Berlin rollen. Quelle: Sebastian Räppold / Matthias Koch

Die Milch soll das wichtigste Standbein der Fiener Agrargenossenschaft bleiben. „Wir wollen nicht zuschließen wie andere Unternehmen es schon tun mussten. Doch wir brauchen Planungssicherheit auf der Einnahmeseite, damit neue Auflagen überhaupt finanzierbar sind“, so Gottberg. Am 22. März, wenn die neue Sitzungswoche des Bundestages beginnt, werden auch wieder Traktoren aus Ziesar durch Berlin rollen. Noch vor der Sommerpause soll das Insektenschutzgesetz auch vom Bundestag verabschiedet werden.

Wochenlange Mahnwache

In der Karl-Marx-Allee halten Bauern seit Wochen Mahnwache für das Überleben ihres Berufsstandes, den sie durch ihrer Meinung nach überbordende Auflagen im Insektenschutzprogramm, Dumpingpreise und Regelungswut in Gefahr sehen. Jeden Sonntag kommt Besuch aus dem Fiener Bruch. Elard von Gottberg bringt den Demonstranten Zwiebelkuchen und Kaffee. Möglicherweise hängt es von deren Standhaftigkeit ab, ob der Bundestag am 28. Mai die Vorlagen zu den beiden Teilpaketen zum Bundesnaturschutzgesetz und zur Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung eins zu eins übernehmen wird.

Von Frank Bürstenbinder