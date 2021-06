Was passiert, wenn sich für das Hab und Gut eines Verstorbenen kein Erbe findet

Brandenburg/H

Moos setzt an, Unkraut schlängelt sich durch den Radkasten: In der Tismarstraße in Brandenburg an der Havel ist – offenbar seit Monaten – ein Pkw auf einer öffentlichen Parkfläche abgestellt. Der VW Polo steht dort schon so lange, dass er inzwischen eingewachsen ist. Das Auto hat ein amtliches Kennzeichen. Es ist in einem Bereich hinter der Kreuzung zur Linienstraße abgeparkt, der regelmäßig von der Straßenreinigung gereinigt wird. An dem Wagen finden sich allerdings keinerlei Strafzettel. Wie kann das sein?

„Im Falle des ’alleingelassenen Autos’ in der Tismarstraße handelt es sich um ein nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassenes Fahrzeug. Dieses darf dem Grunde nach nicht im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt/gelagert werden“, schreibt Michael Scharf, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit in der Brandenburger Stadtverwaltung, auf Nachfrage der MAZ. Dass der nicht mehr ganz so silbergraue Polo in der Tismarstraße ein so tristes Dasein führt, hat laut Scharf einen traurigen Hintergrund: der Halter ist verstorben.

In der Tismarstraße in Brandenburg steht seit Monaten ein herrenloses Auto herum. Quelle: Philip Rißling

„Vorrangig ist der Erbfall durch das Amtsgericht zu klären, da der Pkw Bestandteil der Erbmasse wird. Die Beräumungspflicht geht auf den Erben über“, schreibt Scharf. Problem: Dieser konnte von der Stadtverwaltung bisher nicht ausfindig gemacht werden. „Derzeitig wird versucht, den Kontakt zu den Erben herzustellen, um eine Klärung herbei zu führen“, so Michael Scharf.

Doch was passiert, wenn der Erbe sich nicht meldet oder nicht greifbar ist? Wird das Auto dann auf Kosten der Stadt abgeschleppt? Wo geht es in einem solchen Fall hin? Und welcher Zeitraum wird dem Erben gegeben, zu reagieren? Ist das geregelt oder Ermessenssache? Zudem behindert der Wagen seit Monaten die Straßenreinigung. Hat das Konsequenzen?

„Das Erbrecht ist nicht die Obliegenheit einer Ordnungsbehörde. Dieses ist dem Amtsgericht überlassen. Entsprechende Verfahren werden dort nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch bearbeitet. Das Ermitteln der Erben, somit des Eigentümers der Sache, ist dabei nicht die Aufgabe einer Ordnungsbehörde. Das Sicherstellen eines Pkw stellt einen Eingriff in Eigentumsrechte dar und generiert zudem Kosten“, schreibt Scharf.

Ein Abschleppen könne nur durch ein ordnungsrechtliches Verfahren erfolgen. „Dieses setzt jedoch ein gestrecktes Verfahren voraus. Da in einem solchen Fall mit unbekannten Erben auch kein Eigentümer bekannt ist, kann jedoch auch keine Verfügung zum Entfernen eines Pkw an den jeweils Verpflichteten gerichtet werden“, erklärt Scharf. Konsequenz: Sollten keine Erben ermittelt werden können, erbt der Staat.

Im Übrigen weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass nicht zugelassene Pkw nicht im klassischen Sinne parken, sondern eine Sondernutzung darstellen. Wieder was gelernt.

Von Philip Rißling