„Vielen Dank an die Menschen, die meiner Mutter helfen“, hat jemand auf den goldenen Stern aus Karton geschrieben. Ein anderer Besucher wünscht sich, „Dass Oma gesund wird und mit uns Weihnachten feiern kann“. Über 100 solcher Wunschsterne hat Krankenhausseelsorgerin Felicitas Haupt vom Klinikum Brandenburg vom Wünschebaum des Krankenhauses „geerntet“.

Der Wünschebaum war der gut 3,50 Meter hohe Weihnachtsbaum im Foyer von Haus drei, der am Donnerstag von den Hausarbeitern abgeschmückt und entsorgt wurde. Wegen der Corona-Pandemie konnte Seelsorgerin Haupt in der Adventszeit nicht wie üblich von Zimmer zu Zimmer gehen, um sich die Wünsche und Sorgen von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern in der Weihnachtszeit persönlich erzählen zu lassen.

Corona-Pandemie im Mittelpunkt

Also erfand Haupt kurzerhand den Wünschebaum. Neben die Tanne deponierte sie Anfang Dezember die goldenen Papiersterne, Stifte und Schleifenband, um seinen persönlichen Wunsch für das neue Jahr in die Äste hängen zu können. „Das Angebot wurde gut angenommen“, sagt Felicitas Haupt. Bis zuletzt hätten Ärzte, Pfleger oder Besucher die Chance genutzt, ihre Wünsche aufzuschreiben.

Felicitas Haupt ist Seelsorgerin am Klinikum Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Im Krisenjahr 2020 wünschen sich viele ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. „Ein Leben ohne Corona“, steht auf einem Wunschzettel, „Auf bessere Zeiten“ auf einem anderen. Das Thema Corona sei im Krankenhaus allgegenwärtig, sagt Klinikseelsorgerin Haupt. „Die Pandemie ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen wie ein Brennglas, das unsere Probleme verstärkt.“ Das gelte insbesondere für das Thema Krankheit.

„Der Mensch ist auf Hoffnung ausgerichtet.“

Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen – egal ob wegen Covid-19 oder einer anderen Erkrankung – hätten es derzeit besonders schwer. Da sei zum einen die Angst, sich im Krankenhaus mit dem Corona-Virus zu infizieren und zum anderen die Einsamkeit wegen der Einschränkungen der Besuche von außen. Dabei sei zwischenmenschliche Unterstützung besonders wichtig für Heilungsprozesse, wie die evangelische Theologin sagt. „Wir sind soziale Wesen und brauchen das Miteinander. Ganz besonders in Krisensituationen wie Krankheit.“

Sie hofft, dass sie mit ihrem Wünschebaumprojekt dazu beitragen konnte, den Menschen im Klinikum, egal ob Patient, Besucher oder Mitarbeiter, ein wenig Hoffnung in diesen Zeiten schenken konnte. Auch wenn die Erschütterung durch die Pandemie und ihre Folgen bei vielen groß sei, Zuversicht und Hoffnung gebe es immer, glaubt die Seelsorgerin. „Der Mensch ist auf Hoffnung ausgerichtet.“

