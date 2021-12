Wasser, Steuern, Fähre: Alles wird teurer in Havelsee

Havelsee

Mit dem neuen Jahr werden die kommunalen Abgaben in der Stadt Havelsee auf breiter Front anziehen. So müssen sich alle Haushalte in den fünf Ortsteilen auf höhere Trinkwassergebühren einstellen. Die Mengengebühr für Trinkwasser steigt von 2,08 Brutto auf 2,32 Brutto je Kubikmeter. Das haben die Stadtverordneten auf ihrer öffentlichen Sitzung am Donnerstag nach einer Gebührenkalkulation des Eigenbetriebes für 2022/23 beschlossen.

Neuer Brunnen geplant

Begründet wird die Preiserhöhung mit dem gestiegenen Aufwand für die Förderung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers im Stadtgebiet. Notwendig sind Investitionen in das Leitungsnetz, wo es immer wieder zur Rohrbrüchen kommt. Außerdem beginnen 2022 die planerischen Vorbereitungen für die Errichtung eines sechsten Trinkwasserbrunnens, um im Wasserwerk niedrigere Nitratwerte zu erreichen.

Kläranlage Pritzerbe kommt in die Jahre

Im Schmutzwasserbereich steigt die Gebühr bei den nicht beitragsbelasteten Nutzern um sechs Cent und sinkt bei den beitragsbelasteten Nutzern um vier Cent. Der Kubikmeterpreis für Fäkalwasser erhöht sich um 90 Cent auf 14,38 Euro. Im neuen Wirtschaftsplan blickt der Betriebsführer vom in Senftenberg ansässigen Wasserverband Lausitz (WAL) mit Sorge auf die Kläranlage. Zahlreiche Aggregate haben ihre Altersgrenze erreicht. Im neuen Jahr beginnen Untersuchungen, ob eine Sanierung oder ein Neubau sinnvoller ist.

Zum 1. Januar 2021 erhöhen sich die Fährpreise in Pritzerbe zum ersten Mal nach 2003. Quelle: JACQUELINE STEINER

Wie bereits im Haupt- und Finanzausschuss behandelt, steigen zum 1. Januar die Gebühren für die zwischen Pritzerbe und Kützkow pendelnde Havelfähre. Betroffen sind auch die Monatskarten. Zum Beispiel sind für ein Auto mit Fahrer künftig 40 statt 35 Euro fällig. Einzelfahrscheine werden zum Teil um 30 Prozent teurer. Eine Autoüberfahrt mit Fahrer kostet künftig 2,50 statt 2 Euro. Ein Pferd darf für 1,50 Euro statt für 1 Euro die Havelseite wechseln. Hunde kosten jetzt 50 Cent. Für Kützkower Schulkinder bleiben die Fahrten kostenlos. Bürgermeister Günter Noack erinnerte daran, dass die aktuellen Preise seit 2003 unverändert sind. Dagegen hat sich der städtische Zuschuss von knapp 40 000 Euro in 2011 auf zuletzt rund 78 000 Euro erhöht. Die Stadtverordneten folgten der Vorlage einstimmig.

Hebesätze ziehen an

Beschlossene Sache ist außerdem die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) von 200 auf 250 v.H. Die Grundsteuer B steigt von 350 auf 380 v. H. „Die Stadt Havelsee liegt damit immer noch unter dem Landesdurchschnitt. Wir brauchen die Erhöhung, um steigende Aufwendungen teilweise zu finanzieren“, sagte Amtsdirektor Guido Müller der MAZ. Mit der Erhöhung nimmt Havelsee 5800 Euro bei der Grundsteuer A mehr ein. Bei der Grundsteuer B sind es gut 19 000 Euro.

In den Dorfgemeinschaftshäusern Briest, Hohenferchesar und Marzahne erhöhen sich die Tagesmieten für private Veranstaltungen einheitlich auf 100 Euro. Quelle: Frank Bürstenbinder

Teurer wird die Tagesmiete für die private Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser. In Marzahne waren bisher 25 Euro fällig, in Briest 65 Euro und in Hohenferchesar 50 Euro. Wegen steigender Betriebskosten werden künftig einheitlich 100 Euro erhoben. Bleibt die Nutzung unter vier Stunden beträgt die Miete 50 Euro.

Von Frank Bürstenbinder