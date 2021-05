Emstal

Mit Fördermitteln wurde er nach der Wende gebaut. Jetzt darf der Badesteg in Emstal nicht mehr benutzt werden. Es sei denn, der Ortsteil kann eine Badeaufsicht stellen. Für Berthold Satzky ein Unding. „Wir haben im Gegensatz zu anderen Badestellen eine ausreichende Wassertiefe von über zwei Meter, um einen sicheren Sprung ins Wasser zu gewährleisten“, sagte der Vize-Ortsvorsteher der MAZ. Satzky sieht in Emstal weder finanzielle noch personelle Möglichkeiten, um die vor der Tür stehende Badesaison absichern zu können.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warnung vor Konsequenzen

Aus diesem Grund will die Gemeinde Kloster Lehnin den Zugang zum Emstaler Badesteg unmöglich machen. „Die Verwaltung reagiert mit dieser Entscheidung auf eine Ankündigung des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA). Dieser will im Falle eines Badeunfalls im Zusammenhang mit der Steganlage keinen Versicherungsschutz mehr gewähren. Dies hätte haftungsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen für die Kommune zur Folge“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ.

Warnschilder, wie hier vor der Emstaler Badestelle, entbinden die Kommune nicht von ihrer Verkehrssicherungspflicht. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dagegen wirft Satzky dem Rathaus-Chef vor, dass sich die Verwaltung im vorauseilenden Gehorsam den Auflagen des kommunalen Versicherers beugen würde, anstatt nach Lösungen zu suchen. Andere Kommunen wie Rheinsberg oder Boitzenburg hätten konstruktive Veränderungen an ihren Stegen vorgenommen, um ein Springen von der Seite zu verhindern, so Satzky. Er verweist auf gutachterliche Stellungnahmen vom Sitzungsdienst des Landtages, in denen die Verkehrssicherungspflichten von Kommunen durchaus anders bewertet werden. Doch im Moment sieht Brückner keinen Handlungsspielraum. Er hofft auf eine Lösung, bat den KSA um eine Einzelfallprüfung. Doch der Versicherer pocht in Emstal weiter auf eine Beaufsichtigung des Badebetriebes, obwohl die vorgeschriebene Mindestwassertiefe mit über 1,80 Meter nachgewiesen ist.

Wasser ist zu flach

In Grebs, Netzen und Rädel ist die Lage komplizierter. Die dortigen Steganlagen führen in deutlich flacheres Wasser. Deshalb dürfen diese Bauten selbst mit einer Badeaufsicht künftig nicht mehr genutzt werden. „Wir wollen die Stege aber nicht abreißen, sondern nur vor dem Zutritt sichern. Für die Zukunft hoffe ich immer noch auf eine Einigung mit dem KSA“, so Bürgermeister Brückner. Dies könnten zum Beispiel Gefahrenschilder oder Piktogramme sein, die bisher aber vom Versicherer nicht akzeptiert werden. Für das Gemeindeoberhaupt unverständlich: „Im Straßenverkehr müssen wir uns doch auch nach Schildern richten. Warum soll das nicht auch an einer Badestelle möglich sein?“

Geht es nach der Rechtsauffassung des Kommunalen Schadensausgleichs muss die Steganlage an der Netzener Badestelle gesperrt werden. Angeblich ist die Wassertiefe zu niedrig. Auch andere Steganlagen in Kloster Lehnin sind betroffen. Quelle: Frank Bürstenbinder

In Rädel wünscht sich Ortsvorsteher Horst Juchert, dass die Badestelle mit der Steganlage weiter erhalten bleibt. Der Gohlitzsee macht den Einheimischen wegen des sinkenden Wasserspiegels schon seit längerer Zeit Sorgen. Der Badebetrieb selbst soll in den vier Ortsteilen nicht eingeschränkt werden. Unabhängig davon, ob es eine Badeaufsicht gibt oder nicht. Für den KSA handelt es sich bei Emstal, Netzen, Rädel und Grebs um offizielle Badestellen wegen ihrer Infrastruktur an Land sowie im Wasser. Daraus ergeben sich Verkehrssicherungspflichten für die Gemeinde, die neben der Badeaufsicht auch die Kontrolle des Baumbestandes, die Kontrolle des Gewässergrundes und die Prüfung der ausreichenden Wassertiefe von mindestens 1,80 Meter an Steganlagen beinhalten.

Von Frank Bürstenbinder