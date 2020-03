Wasser macht die Birne frei und Akkordeon spielen auch: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Corona Tagebuch, Donnerstag, 26. März 2020: Auf Twitter trendet #Langeweile

„Ach, mal zwei Wochen nichts machen, das wäre was.”

„Ich will demnächst mal meinen Chef fragen, ob ich nicht mehr Homeoffice machen kann.”

Solche Sätze kennt man, wenn Freunde, Bekannte, Unbekannte mal wieder zu viel arbeiten mussten oder unzufrieden sind. Nun haben viele Leute genau diese Situation und müssen zu Hause bleiben. Und was passiert? Vielen ist langweilig. Viele wissen schon nach drei Tagen nicht mehr, was sie machen sollen. Viele sind unzufrieden. So unzufrieden, dass bei Twitter immer mehr Hashtags auftauchen, die sich mit Trash-TV beschäftigen. Und das macht offenbar immer unzufriedener.

Was also kann man denn tun, wenn man daheim bleiben muss? Eigentlich ist das gar nicht so schwer, nur ist eine Wohlstands- und Erlebnisgesellschaft offenbar kaum noch in der Lage, mal die Füße still zu halten.

Ich halte mittlerweile selbst Homeoffice für ein Gerücht, denn die sozialen Netzwerke quellen über von Bildern und Filmen, in denen die Hausarbeiter entweder ihren Heimarbeitsplatz zeigen oder, was sie zum Mittag gekocht haben. Arbeitet bei der Flut an Postings eigentlich noch irgend einer?

Ich habe ein paar Tipps, wie man die Zeit, die ja noch lange nicht rum ist, verbringen kann.

Also, da wären zunächst die analogen Klassiker: Lesen. Zum Beispiel Bücher, Zeitungen, Magazine. Dann wird es digitaler: Filme streamen, Spiele spielen, Musik hören.

Dann gibt es Tipps, die der derzeitigen Situation geschuldet sind: Klorollen zählen oder bemalen. Rezepte ausdenken, was man mit Klopapier, Hefe und Handseife so machen kann.

Ansonsten: Wohl dem, der jetzt Dinge zu Hause hat, mit denen man sich beschäftigen kann. Musikinstrumente zum Beispiel. Jetzt ist die Zeit, sein Repertoire an Akkorden zu erhöhen und nicht immer nur „He`s got the whole world in his hands” zu spielen.

Ansonsten hilft nur Kreativität. Ich schrieb ja bereits, dass bei uns nur noch das fast Corona-freie Schlagerradio läuft. Ich dichte die Texte immer um. In den Liedern müssen die Worte „Klopapier“ und „Ausgangssperre“ vorkommen.

Was aber vor allem schön ist, wenn man daheim bleibt: Zeit. Zeit mit der Frau, Zeit mit dem Hund. Günther findet es super, dass das Rudel nun zusammen in der Wohnung hockt und jederzeit spielbereit ist.

Und wem in Brandenburg an der Havel wirklich gar nichts mehr einfällt, dem rate ich, aufs Land zu fahren oder ans Wasser. Das macht die Birne komplett frei von der Krise.

Ansonsten hat man als sogenannter „Solo-Selbstständiger“ viel damit zu tun, über die eigenen wirtschaftlichen Folgen nachzudenken. Meine Haupteinnahmequelle, Amazon, versiegt gerade vollends. Gedruckte Bücher werden nun nicht am nächsten Tag gebracht, sondern wohl erst in vier Wochen. Niemand bestellt sowas. Und auf E-Books, die sofort erhältlich sind, kommen nur wenige. Keine Ahnung, wo das endet.

Deshalb habe ich gestern diesen Antrag auf Wirtschaftshilfe ausgefüllt und abgeschickt. Zusammen mit 17.500 anderen Selbstständigen und Unternehmern aus dem Land Brandenburg. Ich mag sowas eigentlich gar nicht, aber was soll man machen? Ich werde bald Vater und billiger wird das Leben dadurch nicht gerade.

Herzlichen Dank an die unbekannte, nette Brandenburgerin

Ich hatte gestern Pipi in den Augen. Ich stand hier vorm Büro auf der Straße, als eine Frau schnurstracks auf mich zukam. Sie hielt zwei Meter vor mir, fragte nach meinem Namen und sprach mich auf mein Brandenburg-Buch an, welches sie zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Sie wollte mir für „die wundervolle Liebeserklärung an diese Stadt“ danken. Außerdem auch noch für dieses Tagebuch. Dann bekam ich noch ein Präsent („bitte eiskalt trinken“) , nachdem sie sich ihre Hände desinfiziert hat und dann ging sie, so schnell sie gekommen war.

Normalerweise bin ich nicht auf den Mund gefallen, aber das hat mir die Sprache verschlagen. Brandenburg an der Havel muss sich über meine Liebeserklärungen echt nicht wundern – so wird das auch nicht weniger. Danke, wer immer Sie sind.

Von Stephan Boden