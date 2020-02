Brandenburg/H

Als ob die Havel nicht schon voll genug wäre: Plötzlich schießt es dicker Strahl aus einem Schlauch und prasselt auf den Fluss nieder. Scheinwerfer tauchen die Szenerie in ein besonderes Licht – am Montagabend am Salzhofufer in Brandenburg an der Havel.

Blick von der Jahrtausendbrücke auf die Übung am Ufer. Quelle: Heiko Hesse

Mit ihren Fahrzeugen und zahlreichen Kräften war die Freiwillige Feuerwehr Brandenburg an der Havel angerückt. Natürlich nicht, um den Fluss zu löschen. Eine Übung war das Ziel.

Von Heiko Hesse