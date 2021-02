Wasserleitung geplatzt: Bauhofstraße für den Verkehr voll gesperrt

Brandenburg/H

Havarie am Sonntag: In der Bauhofstraße zwischen Kanalbrücke und dem alten Straßenbahndepot in Brandenburg an der Havel ist eine Wasserleitung geplatzt. Fachleute sind seit den Mittagsstunden an der Stelle im Einsatz, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Dazu wurde die Straße in dem Bereich für den Verkehr komplett gesperrt. Ein Fahrzeug der Brawag dient zur Brücke hin als Absperrung, auf der anderen Seite wurden Hütchen aufgestellt. Die Ursache für den Rohrbruch ist derzeit nicht bekannt. Ebenso unklar ist, wie lange die Arbeiten dauern werden und ob die Wasserversorgung in den umliegenden Straßen beeinträchtigt ist.

In der Bauhofstraße zwischen Kanalbrücke und dem alten Straßenbahndepot ist eine Wasserleitung geplatzt. Quelle: Heiko Hesse

Von MAZ