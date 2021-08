Wassermusiken in Brandenburg an der Havel: Schöne Stunden mit Mozart und Brahms

Brandenburg/H

Ein schöner Abend: Unter der Leitung von Gabriel Venzago entführten die Brandenburger Symphoniker am Samstagabend ihr Publikum mit musikalischen Highlights in einen Sommertraum. Gleich zu Beginn des Benefizkonzerts des Lions Clubs versprühten sie auf der Seebühne an der Regattastrecke in Brandenburg an der Havel mit der Figaro-Ouvertüre von Wolfgang Amadeus Mozart flirrende Leichtigkeit und gute Laune.

„Ich hoffe, Sie hatten einen tollen Tag“, begrüßte Dirigent Gabriel Venzago das Publikum. „Wir werden jetzt noch einen tolleren Abend drauf setzen“, kündigte er an. Und er hat nicht zu viel versprochen. Allein schon die Tatsache, nach mehr als einem Jahr weitgehender kultureller Enthaltsamkeit wieder in einem Konzert zu sitzen, vermittelte ja schon ein Gefühl von Dankbarkeit und Freude. Und wenn dann noch die Symphoniker aufspielten – übrigens Corona bedingt in reduzierter Zahl – dann konnte das den Tag nur noch toppen.

Gabriel Venzago moderierte die Wassermusiken

Entscheidend zum Gelingen des Konzertabends beigetragen haben die launigen Moderationen von Gabriel Venzago. So empfahl er dem Publikum, statt Dating Apps zu benutzen, es doch mal mit den Liebesliedern von Johannes Brahms zu versuchen. Mal temperamentvoll werbend, mal sacht schwebend wie frisch verliebt, mal mit fröhlichem Hopsasa und durchaus auch mal melancholisch zeichnete Brahms mit seinem „Liebeslieder-Walzer“ musikalisch die verschiedenen Stadien von Verliebtheit nach.

Bei den Brandenburger Symphonikern handelt es sich um ein Orchester, das sich flexibel auf den jeweiligen Dirigenten einstellen kann. So auch auf den temperamentvollen Gabriel Venzago und sein energisches Dirigat. Er verführte die Musikerinnen und Musiker ein um das andere Mal zu kraftvollen Tutti, wo man sich ab und an moderatere Klänge gewünscht hätte, wie beispielsweise bei dem Liebesliederwalzer von Brahms.

Lions Club Brandenburg an der Havel lädt ein

Wenn der Lions Club Brandenburg zum Benefizkonzert an die Regattastrecke einlädt, dann kann nichts die Brandenburgerinnen und Brandenburger aufhalten, kein Wetterbericht, der frischen Wind oder Regen prognostiziert und Corona schon mal gar nicht. Die inzwischen wohlbekannten AHA-Regeln machten es allerdings erforderlich, die Besucherzahl zu halbieren. Und so kamen viel weniger Glückliche in den Genuss dieses wunderbaren Konzerterlebnisses als nachgefragt hatten.

Kein Problem mit den AHA-Regeln hätten Boote gehabt, die in den Vorjahren immer als Zaungäste rund um die Wasserbühne geankert haben. Um so verwunderlicher war es, dass bei diesem Konzert sich nur ein einziges Motorboot eingefunden hatte.

Publikum in Brandenburg an der Havel ist begeistert

Dem Applaus zum Schluss des Konzerts konnte man nicht anhören, dass das Publikum im Vergleich zu den Vorjahren stark reduziert war.. Mit rhythmischem Klatschen, das gar nicht enden wollte, bedankten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es klang wie ein Versprechen in die Zukunft.

Den Erlös des diesjährigen Benefizkonzertes in Höhe von 3000 Euro übergab Michael Ammer, Präsident des Lions Club Brandenburg, an Streetworker der Katja-Ebstein-Stiftung. Das Geld soll bedürftigen Brandenburger Kindern Ferienaufenthalte ermöglichen.

Von Ann Brünink