Brandenburg/H

Auch wenn der derzeitige Sommer eher ein Auf und Ab der Temperaturen zu werden scheint, Brandenburgs Badestellen lohnen sich immer. Schon, weil sie soviel mehr als nur den Sprung ins kühle Nass versprechen. Die MAZ hat sich einmal umgeschaut, wo in der Havelstadt und Umgebung gebadet, gechillt und genossen werden kann.

Zur Galerie Von beliebt bis Geheimtipp: Rund um Brandenburg gibt es tolle Strände für jeden Geschmack. Hier einige Impressionen vom heimischen Wasserparadies.

Das Strandbad an der Massowburg haben Jessica und Florian für sich entdeckt. Bereits vor 8 Uhr morgens hüpfen die beiden Kinder dort regelmäßig ins Wasser. „Weil es da noch nicht so voll und heiß ist“, begründen die Geschwister. Unabhängig davon lohnt sich der Ausflug an die Regattastrecke aber in vielerlei Hinsicht: Sandstrand, Spiel- und Volleyballmöglichkeiten und das Flair von großen Wettbewerben – das ist Brandenburg.

Von Beetzsee bis Breitlingsee

Rund um den wunderschönen Breitlingsee gibt es einige versteckte Badestellen. Zu den beliebtesten Stränden in Brandenburg gehört aber mit Sicherheit die Malge. Nicht nur wegen der großen Liegefläche direkt am Wald, sondern, weil mit Ausflugslokal und Bootsverleih gleich ein ganzer Tag gut und abwechslungsreich gestaltet werden kann.

Total zentral gelegen und deswegen der Klassiker für alle, die schnell ans Wasser kommen wollen: die Badestelle am Grillendamm. Aktuell nutzen vor allem Sportler gern die dortigen Beachvolleyballnetze, da die Gemeinschaftsaktivität in Hallen nur eingeschränkt machbar ist.

Sportmöglichkeiten jeglicher Art bietet ebenfalls die Anlage rund um Bollmannsruh. Hier können zum Beispiel Kanus oder SUPs ausgeliehen werden. Die große Wiese ist zudem noch nicht so überlaufen, wie manch anderer Strand. Für Janick und seinen Papa Steffen daher ein Geheimtipp, wenn es um das Badevergnügen geht.

Picknick in der Natur

Wer es liebt, einen Ausflug zu machen und ein Picknick zu genießen, dem sei die Badestelle in Ketzür empfohlen. Sie liegt nicht nur unmittelbar am Havelradweg, sondern hält zudem etliche Sitzmöglichkeiten vor. Abgesehen davon können sich die (Sonnen-)hungrigen natürlich auf der schönen Wiese am Beetzsee niederlassen und die Natur genießen.

Naturliebhaber kommen auch am Gördensee auf ihre Kosten. Der Spaziergang durch den Wald ist ein Erlebnis für alle Sinne. Zudem bieten die Bäume ausreichend Schatten an besonders heißen Tagen.

Für die Sommerfreizeit am Wasser in Brandenburg gilt also: Wer hier nicht fündig wird, ist selbst schuld.

Von Antje Preuschoff